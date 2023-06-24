Зеленський про події на росії: Путіну доводиться ховатися від тих, кого сам озброїв

Президент України Володимир Зеленський прокоментував події, які розвиваються цим часом на росії. Він вважає, що цього було слід очікувати.

На думку глави держави наразі російський диктатор пожинає плоди того, чого сам прагнув. "Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір", – сказав він.

Читайте також: Путін звернувся до росіян у зв’язку з ситуацією навколо Пригожина і вагнерівцями (відео)

Він нагадав, що російський диктатор тероризує українське населення ракетами, відправляє на війну сотні тисяч людей, але коли приходить війна на його територію, путін "забарикадувався" у Московській області від тих, кого сам озброїв.

Відео дня

"росія довго маскувала пропагандою свою слабкість і дурість свого правління. А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", – вважає президент.

Він назвав слабкість росії очевидною та повномасштабною. "І чим довше росія триматиме свої війська та найманців на нашій землі, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає. Це теж очевидно. Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв “покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!