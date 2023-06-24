Зеленский о событиях на россии: Путину приходится прятаться от тех, кого сам вооружил

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события, которые развиваются в это время на россии. Он считает, что этого следовало ожидать.

По мнению главы государства, сейчас российский диктатор пожинает плоды того, к чему сам стремился. "Каждый, кто выбирает путь зла, – разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – но не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется", – сказал он.

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Он напомнил, что российский диктатор терроризирует украинское население ракетами, отправляет на войну сотни тысяч человек, но когда приходит война на его территорию, путин "забаррикадировался" в Московской области от тех, кого сам вооружен.

"россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не спрячешь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен", – считает президент.

Он назвал слабость России очевидной и полномасштабной. "И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания российского зла и хаоса", — резюмировал Зеленский.

Напомним, основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ракетном ударе по тыловым лагерям своих наемников. В Министерстве обороны рф считают это заявление провокацией. Пригожин пообещал "наказать" тех, кто атаковал тыловые лагеря частной военной компании. 24 июня боевики Пригожина захватили админздания в Ростове и двинулись в Воронеж. Пригожин пообещал, что вагнеровцы доберутся до Москвы и возьмут власть в свои руки.

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