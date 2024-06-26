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Війна в Україні

Зеленський відвіз Сирського та Гнатова на Донеччину розв'язати питання, "яких просто із Києва не видно" (відео)

Билім Олена

Зеленський відвіз Сирського та Гнатова на Донеччину розв'язати питання, 'яких просто із Києва не видно' (відео)
Зеленський на Донеччині. Джерело: president.gov.ua

У середу, 26 червня, президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідав Донецьку область. Його супроводжували Головком Олександр Сирський та новий командувач Об’єднаних сил генералом Андрій Гнатов.

У своєму відеозверненні глава держави повідомив, що вирішив особисто переконатися, яка ситуація на фронті.

"Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла", – сказав він.

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Зеленський повідомив, що після ознайомлення з ситуацією на Донеччині проведе "серйозу окрему розмову" в Києві з низкою чиновників та пообіцяв "відповідні висновки" щодо окремих урядовців. "І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", – сказав президент.

Він також повідомив, що на Покровському напрямку фронту офіційно представив представникам Сил оборони України нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова. Вони разом заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

"Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам", – додав президент.

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, як перемогти рф. Він наголосив на необхідності поєднання сили та дипломатії у протистоянні з агресивною росією.

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