Зеленський відвіз Сирського та Гнатова на Донеччину розв'язати питання, 'яких просто із Києва не видно' (відео)

У середу, 26 червня, президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідав Донецьку область. Його супроводжували Головком Олександр Сирський та новий командувач Об’єднаних сил генералом Андрій Гнатов.

У своєму відеозверненні глава держави повідомив, що вирішив особисто переконатися, яка ситуація на фронті.

"Провів тут, на Донеччині, нараду щодо безпеки та підтримки людей – детальну нараду. Багато питань. І щодо забезпечення життя – вода, соціальні питання, евакуація, і щодо допомоги обороні, і щодо відновлення житла", – сказав він.

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Зеленський повідомив, що після ознайомлення з ситуацією на Донеччині проведе "серйозу окрему розмову" в Києві з низкою чиновників та пообіцяв "відповідні висновки" щодо окремих урядовців. "І буде окрема розмова в Києві, зокрема з урядовцями, які повинні бути і тут, і в інших місцях поблизу фронту – у складних громадах, де людям потрібні негайні рішення. Рішення, яких просто із Києва не видно. І був здивований, що деякі профільні урядовці не були тут по пів року і більше. Буду робити щодо них відповідні висновки", – сказав президент.

Він також повідомив, що на Покровському напрямку фронту офіційно представив представникам Сил оборони України нового командувача Об’єднаних сил генерала Андрія Гнатова. Вони разом заслухали доповіді безпосередньо з позицій.

"Був радий особисто побачити і подякувати нашій 110-й бригаді та 47-й бригаді – абсолютно героїчні, результативні хлопці. Подякував і нашим бойовим медикам", – додав президент.

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, як перемогти рф. Він наголосив на необхідності поєднання сили та дипломатії у протистоянні з агресивною росією.

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