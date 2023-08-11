Зеленський звільнив всіх обласних воєнкомів

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення з посад всіх керівників обласних Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Він зазначив, що керувати системою ТЦК мають люди, які "точно знають, що таке війна".

Публікуємо повний текст звернення Зеленського до українців:

Щойно провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове – результати перевірки "військкоматів". Доповіді – ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Комплексно.

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Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів". 33 підозри. Обласні "воєнкоми", міські, районні. Працівники ВЛК. Інші посадові особи. Зловживання в різних областях: Донецька, Полтавська, Вінницька, Одеська, Київська, Львівська. Хтось брав готівкою, хтось криптовалютою – хіба що в цьому різниця. Цинізм усюди однаковий.

Незаконне збагачення, легалізація незаконно отриманих коштів, неправомірна вигода, незаконне переправлення військовозобов’язаних через кордон.

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Наші рішення наступні:

Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна й чому цинізм та хабарництво в час війни – це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров’я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність та не мають цинізму… Їм можна довірити цю систему комплектування. Реалізувати це рішення повинен Головком Залужний. Перед призначеннями нових керівників ТЦК буде перевірка Служби безпеки України.

Кожен "воєнком", щодо якого є кримінальне провадження, нестиме відповідальність. Цілком справедливу. Повну.

Звільнені "воєнкоми" й інші посадовці, які мають погони і щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, якщо вони хочуть зберегти погони та довести свою гідність, – на фронт.

Але підкреслю: армія не є й ніколи не буде заміною кримінальному покаранню. Посадовці, які переплутали погони й вигоду, точно – під суд.

Питання ВЛК. Зараз ця система працює негідно. Так, як там ставляться до воїнів, так, як ставляться до своїх завдань… Просто аморально.За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть.

Нагадаємо, що проти одеського воєнкома Борисова порушено кримінальне провадження за декількома статтями за фактами незаконного збагачення. Суд відправив його під арешт на 60 днів.

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