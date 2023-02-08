Зеленський у Великій Британії розповів, коли почнеться український наступ (відео)

8 лютого Президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії з офіційним візитом. У Лондоні він провів зустріч із прем'єр-міністром країни Ріші Сунаком.

Під час свого виступу на пресконференції, пан Зеленський відповів на питання коли чекати український наступ. На думку президента України, наступ не припинявся, він був "іншої потужності".

"Давайте зробимо так, щоб росіяни думали, коли розпочнеться український наступ, і як їм виходити з нашої території", – сказав Володимир Зеленський.

Читайте також: Великобританія розглядає можливість постачання танків Challenger 2

Відео дня

Також Великобританія оголосила про нові санкції проти рф, спрямовані проти тих, хто допоміг путіну створити свій особистий стан, та компаній, які наживаються на кремлівській "військовій машині".

Візит до Лондона став другою закордонною поїздкою українського президента після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!