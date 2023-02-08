Зеленский в Великобритании рассказал, когда начнется украинское наступление (видео)

8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным визитом. В Лондоне он провел встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Во время своего выступления на пресс-конференции господин Зеленский ответил на вопрос, когда ждать украинское наступление. По мнению президента Украины, наступление не прекращалось, оно было "другой мощью".

"Давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда начнется украинское наступление, и как им выходить из нашей территории", – сказал Владимир Зеленский.

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Также Великобритания объявила о новых санкциях против России, направленных против тех, кто помог путину создать свое личное состояние, и компаний, которые наживаются на кремлевской "военной машине".

Визит в Лондон стал второй заграничной поездкой украинского президента после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее стало известно, что Британия передаст Украине самый большой пакет военной помощи.

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