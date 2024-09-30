Спека до 28 градусів та заморозки: чим дивуватиме погода на початку жовтня

Протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року на Україну очікує переважно тепла погода, хоча місцями можливі помірні дощі. Завдяки атмосферним процесам з південного сходу, температурний фон буде вищим за норму на 5-10 °C. Водночас у західних областях можливі прохолодніші умови та навіть заморозки в окремі дні.

Прогнозом погоди на тиждень поділився синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у понеділок, 30 вересня, більшість областей залишаться під впливом сухої та теплої погоди. Лише на заході очікуються дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Температура на заході коливатиметься від +5 до +14 °C, тоді як на решті території повітря прогріється до +25 °C, а на південному сході навіть до +28 °C.

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У вівторок, 1 жовтня, дощі на заході триватимуть лише вночі, вдень переважатиме суха погода. Вітер посилиться на Лівобережжі та Одещині, а температура повітря залишатиметься стабільно теплою – до +27 °C на півдні та сході.

Погода в Україні прогноз на 10 днів

Погода у містах України. Джерело: Скриншот з pogoda.meta.ua

Погода у містах України. Джерело: https://pogoda.meta.ua/ua/ukraine/10/

Погода у містах України. Джерело: https://pogoda.meta.ua/ua/ukraine/10/

У середу, 2 жовтня, на всій території України прогнозується сонячна погода без опадів. Західні області можуть зіштовхнутися із заморозками на ґрунті до -3 °C вночі, тоді як вдень повітря прогріється до +18 °C. Інші регіони залишатимуться у межах +26 °C.

Тепла та малохмарна погода продовжиться у четвер, 3 жовтня. Опади не передбачаються, проте можливі ранкові тумани. Температура залишатиметься в межах від +8 до +27 °C, з помірними заморозками у західних областях.

У п'ятницю та суботу, 4-5 жовтня, дощі охоплять західні регіони, а також частково південні та центральні області. У неділю, 6 жовтня, нестійкі погодні умови з дощами поширяться на більшість областей, крім східної та західної частини країни.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.

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