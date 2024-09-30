Спека до 28 градусів та заморозки: чим дивуватиме погода на початку жовтня
Протягом тижня з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року на Україну очікує переважно тепла погода, хоча місцями можливі помірні дощі. Завдяки атмосферним процесам з південного сходу, температурний фон буде вищим за норму на 5-10 °C. Водночас у західних областях можливі прохолодніші умови та навіть заморозки в окремі дні.
Прогнозом погоди на тиждень поділився синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у понеділок, 30 вересня, більшість областей залишаться під впливом сухої та теплої погоди. Лише на заході очікуються дощі, а в Карпатах можливий мокрий сніг. Температура на заході коливатиметься від +5 до +14 °C, тоді як на решті території повітря прогріється до +25 °C, а на південному сході навіть до +28 °C.
Вас також зацікавить: В епіцентрі потепління: чому Україна "нагрівається" швидше за інші регіони світу та чим це загрожує
У вівторок, 1 жовтня, дощі на заході триватимуть лише вночі, вдень переважатиме суха погода. Вітер посилиться на Лівобережжі та Одещині, а температура повітря залишатиметься стабільно теплою – до +27 °C на півдні та сході.
Погода в Україні прогноз на 10 днів
У середу, 2 жовтня, на всій території України прогнозується сонячна погода без опадів. Західні області можуть зіштовхнутися із заморозками на ґрунті до -3 °C вночі, тоді як вдень повітря прогріється до +18 °C. Інші регіони залишатимуться у межах +26 °C.
Тепла та малохмарна погода продовжиться у четвер, 3 жовтня. Опади не передбачаються, проте можливі ранкові тумани. Температура залишатиметься в межах від +8 до +27 °C, з помірними заморозками у західних областях.
У п'ятницю та суботу, 4-5 жовтня, дощі охоплять західні регіони, а також частково південні та центральні області. У неділю, 6 жовтня, нестійкі погодні умови з дощами поширяться на більшість областей, крім східної та західної частини країни.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз, коли чекати перше осіннє похолодання в Україні.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!