Живуть під прикриттям: журналісти знайшли синів путіна та Кабаєвої

Журналісти Центру "Досьє" оприлюднили нове розслідування, в якому стверджують, що президент РФ Володимир Путін має двох синів від колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої. Хлопчики, Іван і Володимир, народилися у 2015 та 2019 роках відповідно.

За інформацією розслідувачів, діти ведуть закрите життя під наглядом Федеральної служби охорони та проживають у президентських резиденціях.

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Джерелом інформації став анонімний працівник резиденції Путіна, який підтвердив наявність дітей, хоча й не спілкується з ними напряму. Журналісти вирішили не публікувати фотографії хлопців з етичних міркувань, але зазначили, що діти переміщуються приватними літаками і яхтами, пов’язаними з російським лідером.

Попередні повідомлення про спільних дітей Путіна і Кабаєвої з'являлися й раніше. Зокрема, швейцарські ЗМІ стверджували, що перший син народився у Швейцарії, а другий – у Москві під наглядом лікаря зі Швейцарії. Проте саме розслідування "Досьє" вперше називає імена дітей.

Першу дитину Кабаєва народила Путіну 2015 року

Хлопчики, за даними розслідування, навчаються в спеціальних умовах у резиденціях Путіна, зокрема, на Валдаї. Їхні вчителі, яких шукають через агентство English Nanny, працюють у повній ізоляції та не мають права залишати територію. З 2022 року для викладання перевагу надають педагогам з ПАР, яку Кремль вважає "дружньою країною".

Цікаво, що педагоги не спілкуються з Путіним чи Кабаєвою напряму. Контакт із персоналом здійснюється через помічників, а двоюрідна сестра Кабаєвої Оксана Федіна видає себе за матір дітей. Старший син, Іван, грає в хокей, а молодший – бере участь у спортивній гімнастиці, проте публічно вони не з'являються.

Кремль не коментує це розслідування. Путін, хоча і згадував, що має дітей, ніколи публічно не визнавав своїх синів від Кабаєвої. Відомо, що він має двох дорослих дочок від першого шлюбу, але також не підтверджує офіційно їхні імена.

Зазначимо, що 2 вересня 2024 року російський президент заявив, що в його сім'ї "маленькі члени", які вільно розмовляють китайською. "Члени моєї сім'ї, маленькі, теж говорять китайською мовою. Говорять вільно", – заявив він. Журналісти припустили, що він говорив про своїх спільних з Аліною Кабаєвою синів.

2023 року ЗМІ писали, що путін та Кабаєва посварились через її "подруг, які не вміють тримати язика за зубами".

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