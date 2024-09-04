Живут под прикрытием: журналисты нашли сыновей путина и Кабаевой

Журналисты Центра "Досье" обнародовали новое расследование, в котором утверждают, что у президента РФ Владимира Путина есть двое сыновей от бывшей гимнастки Алины Кабаевой. Мальчики, Иван и Владимир, родились в 2015 и 2019 годах соответственно.

По информации расследователей, дети ведут закрытую жизнь под наблюдением Федеральной службы охраны и проживают в президентских резиденциях.

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Источником информации стал анонимный работник резиденции Путина, подтвердивший наличие детей, хотя и не общающийся с ними напрямую. Журналисты решили не публиковать фотографии ребят по этическим соображениям, но отметили, что дети перемещаются по частным самолетам и яхтам, связанным с российским лидером.

Предыдущие сообщения об общих детях Путина и Кабаевой появлялись и раньше. В частности, швейцарские СМИ утверждали, что первый сын родился в Швейцарии, второй – в Москве под наблюдением врача из Швейцарии. Однако само расследование "Досье" впервые называет имена детей.

Первого ребенка Кабаева родила Путину в 2015 году

Мальчики, по данным расследования, учатся в специальных условиях в резиденциях Путина, в частности, на Валдае. Их учителя, которые ищут через агентство English Nanny, работают в полной изоляции и не имеют права покидать территорию. С 2022 года для преподавания предпочитают педагогов из ЮАР, которую Кремль считает "дружественной страной".

Интересно, что педагоги не общаются с Путиным или Кабаевой напрямую. Контакт с персоналом осуществляется через помощников, а двоюродная сестра Кабаевой Оксана Федина выдает себя за мать детей. Старший сын Иван играет в хоккей, а младший – участвует в спортивной гимнастике, однако публично они не появляются.

Кремль не комментирует это расследование. Путин, хоть и вспоминал, что имеет детей, никогда публично не признавал своих сыновей от Кабаевой. Известно, что у него две взрослые дочери от первого брака, но также не подтверждает официально их имена.

Отметим, что 2 сентября 2024 года российский президент заявил, что в его семье "маленькие члены", свободно говорящие на китайском. "Члены моей семьи, маленькие, тоже говорят на китайском языке. Говорят свободно", – заявил он. Журналисты предположили, что он говорил о своих общих с Алиной Кабаевой сыновьях.

В 2023 году СМИ писали, что путин и Кабаева поссорились из-за ее "подруг, которые не умеют держать язык за зубами".

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