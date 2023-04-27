Моторошна знахідка: угорські вчені знайшли муміфіковану дитячу руку, яка стискає древню монету
Знахідка вразила вчених чудовим збереженням м'яких тканин, зокрема, кисті. Провівши хімічний аналіз останків вони виявили, що всі тканини сильно забруднені міддю. Це перший випадок “мідної муміфікації". “Мідні" останки маленької дитини з мідною монетою в руці знайшли на покинутому цвинтарі Ньярлорінці, Угорщина.
Про це пише IFLScience.
Вчені назвали знахідку "безпрецедентною в біоархеологічній історії". Науковців цікавила причина такого чудового збереження м'яких тканин руки, адже в умовах цвинтаря це неможливо. Проведене дослідження показало, що тіло дитини містить дуже високий вміст міді. Він в 497 разів перевищував рівень, який був виявлений в інших муміях.
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Мідна монета, яку малюк тримав у руках, замуміфікувала його тіло. Тому м’які тканини дитини так добре збереглися. Цікавим є те, що монета була в обігу у період між 1858 і 1862 роками, а дитину поховали через 150 років після того, як цвинтар перестали використовувати.
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