Моторошні історії про 5 найвідоміших кораблів-привидів

Протягом століть багато кораблів так і не повернулись з плавання. Про деякі з них взагалі нічого не відомо. Але є кораблі, про які ходять моторошні легенди. Їх називають – кораблями-привидами.

Про це пише uainfo.

Октавіус

Хоча корабель вважається легендою, історія Октавіуса залишається однією з найзнаменитіших. У 1775 р китобійне судно Геральд натрапило на корабель Октавіус, що безцільно пливло вздовж узбережжя Гренландії. Члени команди зійшли на Октавіус і виявили трупи екіпажу та пасажирів. Капітан корабля був знайдений у себе в каюті. Було відчуття, ніби він помер, заповнюючи журнал, на якому стояв 1762 р. Згідно з легендою капітан посперечався, що швидко повернеться до Англії Східним шляхом, але корабель застряг у льодах.

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Джойта

Його знайшли порожнім у південній частині Тихого океану у 1955 р. Він прямував до островів Токелау, коли щось трапилося. Минуло кілька годин, перш ніж було споряджено рятувальну команду. Корабель, однак, виявили через 5 тижнів. На судні були відсутні пасажири, команда, вантаж та рятувальні шлюпки, а одна сторона була серйозно пошкоджена. Після ретельного дослідження виявилося, що радіохвиля Джойти була налаштована на сигнал лиха, а на палубі знайшли сумку лікаря та кілька кривавих пов'язок. Нікого з команди так більше і не побачили, в ця таємниця так і не була розкрита.

Леді Лавібонд

Капітан корабля Симон Піл щойно одружився і вирішив поїхати до круїзу, щоб відсвяткувати цю подію. З собою він узяв свою дружину, незважаючи на старі прикмети моряків про те, що жінка на кораблі до нещастя, і відплив 13 лютого 1748 р. На нещастя для Піла, його перший помічник також був закоханий у його дружину і від ревнощів і злості повів корабель прямо на піщану мілину. Леді Лавібонд затонула, потягнувши на дно всіх, хто був на борту. За легендою з часу аварії корабля, судно бачили біля Кента кожні 50 років.

Марія Целеста

Марія Целеста - торгове судно, покинуте командою і дрейфуюче Атлантичним океаном. Корабель перебував у придатних умовах із піднятими вітрилами та повним запасом їжі. Але всі його шлюпки, журнал капітана і, важливіше, команда таємниче зникли. Не було ознак боротьби, а весь алкоголь та речі команди залишалися недоторканими, що виключає піратів. Найімовірнішою теорією є те, що шторм чи технічні негаразди змусили команду залишити корабель.

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Летючий голландець

У морському фольклорі немає корабля-примари більш відомого, ніж Летючий Голландець. Вперше корабель згадувався у 1700 е рр. у книзі Джорджа Беррінгтона "Подорож до гавані Ботані". Згідно з історією, Летючий Голландець був судном із Амстердама. Капітаном був Ван дер Декен. Корабель прямував до Ост-Індії, коли його наздогнав шторм біля мису Доброї Надії. Повний рішучості продовжити шлях, Ван дер Декен збожеволів, убив свого першого помічника і поклявся перетнути мис. Незважаючи на його зусилля, корабель потонув, і, як свідчить легенда, капітан і його примарний корабель приречені блукати морями вічно.

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