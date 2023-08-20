Вчені вперше за 100 років розкрили причину смерті ''Андської мумії'' з деформованим черепом

Вчені розкрили таємницю жінки-мумії, знайденої в Болівії понад століття тому. Нові дослідження виявили, що вона, ймовірно, страждала від грибкової інфекції, яка деформувала її череп ще за життя та призвела до трагічної смерті.

Століттями мумія зберігалася в Музеї антропології Неаполітанського університету Федеріко II в італійському Неаполі.

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Жінка, яка померла 765 років тому, могла стати жертвою рідкісної грибкової інфекції, відомої як лихоманка долини, або кокцидіоїдомікоз. Вона померла у віці від 25 до 35 років, а потім була забальзамована в сидячому положенні, з підігнутими ногами та руками на плечах. Її живіт був набитий листям коки, а череп – штучно деформований.

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Ця хвороба, викликана грибками Coccidioides, поширена в сухих регіонах Південної та Центральної Америки. Жінка, за деякими припущеннями, страждала від грибкової інфекції, яка може вражати кістки та органи. Результати дослідження вказують на те, що інфекція може бути причиною її смерті, повідомляє IFLscience.

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Дослідники зазначають, що це один із найраніших випадків кокцидіоїдомікозу, виявлених у стародавніх муміях. До цього такі випадки не були зареєстровані у західній Болівії. Співвідношення статі та робочої діяльності жінки, якій належала мумія, вказує на можливе розповсюдження грибкової інфекції серед жінок.

За допомогою сучасних аналітичних методів, дослідники виявили численні пошкодження кісток черепа та хребців у мумії. Ці ознаки вказують на прогресуючу хронічну форму хвороби, що, ймовірно, спричинила трагічну долю жінки.

Таким чином, археологічне дослідження давньої мумії не лише розкрило секрет її смерті, а й внесло нові дані у вивчення захворювань, що перейшли з давнини до сучасності. Детальні результати дослідження опубліковано в науковому журналі Latin American Antiquity.

Нагадаємо, вчені реконструювали обличчя жінки, яка жила 45 000 років тому.

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