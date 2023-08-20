Ученые впервые за 100 лет раскрыли причину смерти ''Андской мумии'' с деформированным черепом

Ученые раскрыли тайну женщины-мумии, найденной в Боливии более столетия назад. Новые исследования обнаружили, что она, вероятно, страдала грибковой инфекцией, которая деформировала ее череп еще при жизни и привела к трагической смерти.

Веками мумия хранилась в Музее антропологии Неаполитанского университета Федерико II в итальянском Неаполе.

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Женщина, умершая 765 лет назад, могла стать жертвой редкой грибковой инфекции, известной как лихорадка долины или кокцидиоидомикоз. Она умерла в возрасте от 25 до 35 лет, а затем была забальзамирована в сидячем положении с подогнутыми ногами и руками на плечах. Ее живот был набит листьями коки, а череп – искусственно деформированный.

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Это заболевание, вызванное грибками Coccidioides, распространено в сухих регионах Южной и Центральной Америки. Женщина, по некоторым предположениям, страдала грибковой инфекцией, которая может поражать кости и органы. Результаты исследования указывают на то, что инфекция может быть причиной ее смерти, сообщает IFLscience.

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Исследователи отмечают, что это один из самых ранних случаев кокцидиоидомикоза, выявленных в древних мумиях. До этого подобные случаи не были зарегистрированы в западной Боливии. Соотношение пола и рабочей деятельности женщины, которой принадлежала мумия, указывает на возможное распространение грибковой инфекции среди женщин.

С помощью современных аналитических методов исследователи обнаружили многочисленные повреждения костей черепа и позвонков в мумии. Эти признаки указывают на прогрессирующую хроническую форму болезни, что, вероятно, повлекло за собой трагическую судьбу женщины.

Таким образом, археологическое исследование древней мумии не только раскрыло секрет ее смерти, но и внесло новые данные в изучение перешедших с древности к современности заболеваний. Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Latin American Antiquity.

Напомним, ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад.

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