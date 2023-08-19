Ученые выяснили, для чего народ Хирота в Японии намеренно деформировал черепа детям

Народ Хирота, населявший японский остров 1800 лет назад, имел уникальную форму черепа – и это не было случайностью или генетической прихотью. Новое исследование, проведенное антропологами, показывает, что эта группа коренных народов намеренно деформировала черепа своих младенцев, хотя их причины для этого все еще остаются загадкой.

В исследовании,опубликованном в PLOS ONE, отмечается, что преднамеренная модификация черепа (ICM) – связывание или прессование черепа младенца вскоре после рождения, чтобы навсегда изменить его форму – это давняя практика, повсеместная во многих культурах мира. Примеры ICM, также известного как искусственная деформация черепа, были найдены на каждом населенном континенте и насчитывают тысячелетия назад.

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В Японии давно подозревали, что народ Хирота, живший на острове Танегасима примерно в третьем-седьмом веках нашей эры, также пробовал эту практику.

Многочисленные скелеты, выкопанные в месте Хирота на острове между 1957 и 1959 годами, а позже между 2005 и 2007 годами, были найдены с необычно короткими черепами, уплощенными сзади. Авторы исследования пишут, что "они были деформированы плоским устройством, например, доской, или связыванием".

"Необычная морфология форм головы черепа с места Хирота не была найдена ни в одном другом регионе Японского архипелага", — добавляют они.

Несмотря на это, исследователи никогда не были уверены, были ли такие характерные изменения черепа на самом деле умышленными или непреднамеренными последствиями других привычек.

Чтобы выяснить это, команда Университета Кюсю и Университета Монтаны проанализировала некоторые черепа, сравнив их с другими останками, найденными в Японии примерно того же периода. Используя комбинацию 2D-изображений и 3D-сканирований, они пришли к выводу, что ICM является лучшим объяснением деформаций.

"Наши результаты выявили четкую черепную морфологию и значительную статистическую вариабельность между особями Хирота с образцами Джомон на острове Кюсю и Дойгахама Яйой", - сказал ведущий автор Норико Сегучи в заявлении. "Наличие уплощенной задней части черепа, характеризующееся изменениями в затылочной кости, вместе с впадинами в частях черепа, соединяющих кости вместе, в частности сагиттальном и ламбдовидном швах, убедительно свидетельствует об умышленной модификации черепа".

Сегучие и его коллеги также отметили, что не было существенных отличий в модификации черепа между полами, что указывает на то, что младенцы мужского и женского пола подвергались одинаковому лечению.

"Хотя мотивация такой практики неясна, люди Хирота могли деформировать свой череп, чтобы сохранить групповую идентичность", — предполагает команда в своей статье.

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Они также объясняют, что исторически он использовался как символ социального статуса, культурной принадлежности, красоты, идеологии, убеждений и пола.

"Наши выводы значительно способствуют нашему пониманию практики умышленной модификации черепа в древних обществах", — резюмировал Сегучи. "Мы надеемся, что дальнейшие исследования в регионе предложат дополнительное понимание социального и культурного значения этой практики в Восточной Азии и мире".

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