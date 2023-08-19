Вчені з'ясували, для чого народ Хірота в Японії навмисно деформував черепи дітям

Народ Хірота, який населяв японський острів 1800 років тому, мав унікальну форму черепа – і це не було випадковістю чи генетичною примхою. Нове дослідження, яке провели антропологи, показує, що ця група корінних народів навмисно деформувала черепи своїх немовлят, хоча їхні причини для цього все ще залишаються загадкою.

У дослідженні, опублікованому в PLOS ONE, зазначається, що навмисна модифікація черепа (ICM) – зв’язування або пресування черепа немовляти незабаром після народження, щоб назавжди змінити його форму – це давня практика, повсюдна в багатьох культурах світу. Приклади ICM, також відомого як штучна деформація черепа, були знайдені на кожному населеному континенті та налічують тисячоліття тому.

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В Японії давно підозрювали, що народ Хірота, який жив на острові Танегасіма приблизно в третьому-сьомому століттях нашої ери, також пробував цю практику.

Численні скелети, викопані в місці Хірота на острові між 1957 і 1959 роками, а пізніше між 2005 і 2007 роками, були знайдені з незвично короткими черепами, сплощеними ззаду. Автори дослідження пишуть, що "вони були деформовані плоским пристроєм, наприклад дошкою, або зв’язуванням".

"Незвичайна морфологія форм голови черепа з місця Хірота не була знайдена в жодному іншому регіоні Японського архіпелагу", — додають вони.

Попри це, дослідники ніколи не були впевнені, чи були такі характерні зміни черепа насправді навмисними чи ненавмисним наслідком інших звичок.

Щоб з’ясувати це, команда з Університету Кюсю та Університету Монтани проаналізувала деякі черепи, порівнявши їх з іншими останками, знайденими в Японії приблизно того ж періоду. Використовуючи комбінацію 2D-зображень і 3D-сканувань, вони дійшли висновку, що ICM є найкращим поясненням деформацій.

"Наші результати виявили чітку черепну морфологію та значну статистичну варіабельність між особинами Хірота зі зразками Джомон на острові Кюсю та Дойгахама Яйой", — сказав провідний автор Норіко Сегучі в заяві . "Наявність сплощеної задньої частини черепа, що характеризується змінами в потиличній кістці, разом із западинами в частинах черепа, які з’єднують кістки разом, зокрема сагітальному та ламбдоподібному швах, переконливо свідчить про навмисну ​​модифікацію черепа".

Сегучі та його колеги також відзначили, що не було суттєвих відмінностей у модифікації черепа між статями, що вказує на те, що немовлята чоловічої та жіночої статі піддавалися однаковому лікуванню.

"Хоча мотивація такої практики неясна, люди Хірота могли деформувати свій череп, щоб зберегти групову ідентичність", — припускає команда у своїй статті.

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Вони також пояснюють, що історично він використовувався як символ соціального статусу, культурної приналежності, краси, ідеології, переконань і статі.

"Наші висновки значно сприяють нашому розумінню практики навмисної модифікації черепа в стародавніх суспільствах", — резюмував Сегучі. "Ми сподіваємося, що подальші дослідження в регіоні запропонують додаткове розуміння соціального та культурного значення цієї практики у Східній Азії та світі".

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