Зима повертається: прогноз погоди в Україні на 5 лютого

Наступного тижня в Україні очікується холодна погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу в багатьох регіонах. У деяких областях ситуація ускладниться через туман та ожеледицю. Температура повітря місцями опуститься до -11 °С, а максимальні значення не перевищуватимуть +4 °С.

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За прогнозами Meteoprog, у середу, 5 лютого, вночі у Карпатах, а вдень у східних, північних областях і місцями в Криму прогнозується сніг або мокрий сніг. В інших регіонах день пройде без істотних опадів, хоча подекуди на дорогах можлива ожеледиця. Температура повітря вночі знизиться до -3...-8 °С, вдень очікується -3...+2 °С, у Карпатах нічні показники досягнуть -6...-11 °С, удень – від -1 до -6 °С.

На вихідних погода залишиться зимовою, із прохолодними температурами та місцевими опадами.

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