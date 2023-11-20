Взимку в Україні прогнозують ріст цін на продовольчі товари: що коштуватиме дорожче

Згідно з повідомленням Тетяни Попович, керівниці відділу маркетингу оптового ринку "Шувар", деякі продукти харчування в Україні можуть невдовзі здорожчати, зокрема м'ясо, ковбаси, овочі та фрукти, включаючи імпортні та вітчизняні варіанти. Очікується, що це підвищення цін станеться ближче до Різдва та Нового року, коли попит на продукти досягає піку.

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Зростання вартості продуктів з наближенням Різдва та Нового року буде у будь-якому випадку. Це стандартне явище для цього періоду року, пише OBOZREVATEL. За словами Попович, найбільше підвищаться ціни на м'ясо, ковбасні вироби та вітчизняні овочі.

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Причиною зростання цін на овочі є завершення їхнього сезону та обмежена пропозиція на ринку. За її словами, ціни на картоплю та буряки піднімуться на 5-8%. Фрукти також подорожчають, зокрема вітчизняні яблука та груші до кінця року можуть підвищити ціни на 10-12%, а імпортовані банани– на 10%, а цитрусові (мандарини та інші) – навіть на 15-18%.

Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, також підтверджує можливе подорожчання деяких товарів взимку на 5-10% через фактор сезонності та зростання витрат на виробництво. Вже з кінця серпня в Україні спостерігається зростання цін на молочну та м'ясну продукцію, що пов'язується як із зростанням цін на пально-мастильні матеріали, так і із закінченням сезонності великого молока.

У всій цій ситуації прогнозується, що ціни на продукти можуть підвищитися до середини грудня, але подальше зниження можливе після того, як переробні підприємства виконають зобов'язання за контрактами на внутрішні та експортні ринки. Ціни на яйця, за його словами, можуть залишитися стабільними до середини весни, коли починається сезонна пропозиція від домашніх господарств.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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