10 акторів, котрі радикально змінили фігуру заради ролі

Професія актора потребує різних жертв. І йдеться не лише про постійні зйомки, гастролі, заучування нескінченних текстів та зміни іміджу. Режисери часто дуже розбірливі у підборі героїв і можуть ставити умови щодо зовнішнього вигляду актора. Тому більшість зарубіжних селебріті заради заповітної ролі не бояться зіпсувати своє ідеальне тіло зайвими кілограмами, щоб їх затвердили у фільм, а потім скидають за короткий час для участі в іншому проекті. Тож такі зміни зовнішності — ніщо інше, як один із робочих моментів у зірок кіно.

Меттью Макконахі

Меттью Макконахі

Цей американський актор став улюбленцем жінок через прекрасну фігуру, а також участь у романтичних комедіях, де йому діставалися головні ролі плейбоїв. Ставши старшим, Меттью змінив своє амплуа і тепер він все частіше з'являється у більш серйозних ролях та картинах. Та й до своєї роботи актор став ставитися самовіддано. Наприклад, щоб зіграти ковбоя, який помирає від СНІДу, у "Далаському клубі покупців", акторові довелося скинути за півроку 21 кг. Готуючись до головної ролі у цьому фільмі, Макконахі скидав щотижня по 3 кг.

Меттью Макконахі

Щоб досягти таких результатів, актор за день з'їдав пару шматочків відвареної курки, два яєчні білки та пив дієтичну колу. Зрідка Метью балував себе невеликим пудингом із рослини тапіоки. За словами актора, під час дієти його самопочуття було поганим, та й емоційний стан помітно змінився: він став дуже дратівливим. Натомість за цю жертву Макконахі отримав "Оскар" за найкращу чоловічу роль. До речі, після закінчення зйомок актор одразу ж купив собі чизбургер. Тим більше, що йому терміново треба було повертатися у колишню форму для серіалу "Справжній детектив", де він зіграв м'язистого хлопця.

Енн Гетевей

Енн Гетевей

Стройній красуні Енн Хетеуей теж довелося йти на жертви заради ролі. Йдеться про голодуючого "нічного метелика" у фільмі "Знедолені". Героїня Хетеуей була хвора на туберкульоз, так що актрисі довелося виглядати відповідним чином. Енн, щоб отримати роль, сиділа на жорсткій дієті і займалася виснажливими тренуваннями.

Енн Гетевей

За допомогою цього дівчина змогла скинути близько 13 кг. Крім того, для цієї ролі їй довелося відрізати волосся і голодувати 13 днів. Такі старання не пройшли даремно, Енн Хетеуей отримала "Оскар" за свою роль. Все це вкотре доводить, що кінематограф заохочує та любить подібні жертви та випробування.

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Крістіан Бейл

Крістіан Бейл

Зміни тіла Крістіана Бейла неодноразово шокували глядачів. Зважитися на таке може далеко не кожна людина. Особливим випробуванням для Крістіана стала роль фільму "Машиніст". Актор не став упускати таку роль, незважаючи на сильний і навіть хворобливий образ його героя. У цьому фільмі Бейл грав Тревора Резніка – людину, яка близько року не спала і не їла. Тож актору довелося скинути приблизно 30 кг лише за чотири місяці. За підсумками вага Крістіана становила близько 50 кг, при його зрості 1,83 м. На цьому лікарі настійно порекомендували йому зупинитися, оскільки якби він далі продовжував худнути, то міг би скоро померти.

Крістіан Бейл

За словами актора, найважче йому давалося прийняття себе таким худим і немічним, адже на його тілі практично не залишилося м'язів, а ноги були схожі на сірники. Секрету у його схудненні немає, він просто практично не їв і багато пив. Його раціон дорівнював лише кільком сотням калорій на добу. А ось до кардіо тренувань актор практично не вдавався, тому що в таких умовах голоду організм сам спалює всі запаси жиру та напрацьовану раніше м'язову масу.

Наталі Портман

Наталі Портман

За стрункою Наталі Портман і не скажеш, що хтось із режисерів попросить її ще схуднути. Але для ролі в "Чорному лебеді" актрисі довелося йти на жертви. Наталі попросили скинути близько 9 кг. Для цього актриса тренувалася по 5, а іноді 8 годин на день, а також сильно скоротила свій раціон.

Наталі Портман

Можна сказати, що вона практично не вживала жодної їжі. За словами актриси, вона перебувала в стані сильної слабкості і були моменти, коли вона думала, що перебуває на межі смерті.

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Хоакін Фенікс

Хоакін Фенікс

Актор зіграв головну роль в трилері "Джокер" та заради цього проекту втратив більше 23 кг. І хоча актор зізнається, що у нього виник розлад і він став одержимий своєю вагою, в інтерв'ю Associated Press він зазначив, що втрата ваги призвела і до позитивних змін. Хоакін очікував, що буде страждати від голоду і слабкості, але він відчув приплив енергії.

Хоакін Фенікс

"Я очікував, що з втратою ваги до мене прийде почуття невдоволеності, голоду, вразливості і слабкості. Але чого я не очікував, так це плинної енергії, яку я відчував фізично. Я відчував, що можу керувати своїм тілом так, як раніше не міг. І я думаю, що це дійсно допомогло деяким фізичним рухам, які почали ставати важливою частиною персонажа [Джокера]", – зізнається Фенікс.

Під час схуднення актор не голодував, а харчувався виключно здоровою їжею. Володар "Золотого глобусу" і триразовий номінант на "Оскар" попередив, що худнути потрібно безпечно і під контролем лікаря

Міла Куніс

Міла Куніс

Не лише Наталі Портман довелося худнути заради ролі в оскароносному фільмі "Чорний лебідь". Міла Куніс, яка також має прекрасну струнку фігуру, була змушена скинути майже десяток кілограм. Режисер хотів бачити в кадрі дуже струнких дівчат, тому мініатюрній Куніс довелося схуднути на 9 кг, як і її колезі по фільму.

Міла Куніс

Акторка так схудла, що всі були шоковані її стрімким перетворенням. Помітно пострункішати їй допомогли дієта і фізичні навантаження, у тому числі і бальні танці. Загалом Міла приділяла спорту близько п'яти години на день.

Джаред Лето

Джаред Лето

Джаред Лето давно отримав звання короля перевтілень: наносив грим, ходив на високих підборах, худнув і гладшав для ролі. Тож глядачі вже звикли до постійних змін фігури та амплуа актора. Худнув для ролі Джаред двічі, що не залишилося непоміченим і не оціненим телеглядачами та критиками. Вперше актор скинув вагу для ролі у фільмі "Реквієм за мрією", а потім для "Даласького клубу покупців", де він скинув 23 кг.

Джаред Лето

Але що найдивовижніше, між цими ролями акторові доводилося і помітно додавати у вазі. Наприклад, для ролі психічно хворого вбивці у драми "Глава 27" актор набрав 32 кг, у цій вазі його було дуже важко впізнати. Як зізнався сам актор, набирати вагу йому виявилося складніше, ніж скидати. Та й велика маса тіла сильно похитнула його здоров'я.

Шарліз Терон

Шарліз Терон

Щоб ужитися у роль однієї з перших американських жінок-серійних убивць, Шарліз Терон набрала 14 кілограмів. Шкіру актриси покривали татуюваннями, що змиваються, для ефекту обвітреного обличчя, а брови їй знебарвили і частково збрили.

Шарліз Терон

Актриса також носила зубні протези та пройшла процедуру з витончення волосся. Жертви Шарліз Терон були виправдані нагородою "Оскар" за найкращу жіночу роль.

50 Cent

50 Cent

Артист, справжнє ім'я якого Кьортіс Джексон, голодував заради фільму "Things Fall Apart". Йому дісталася головна роль: грав хворого на рак футболіста. Новоспечений актор нічого не їв, пив багато води і займався на біговій доріжці по три години в день. За дев'ять тижнів зірці вдалося скинути більше 25 кг. На момент зйомок важив 73 кг. Коли фото змарнілого репера з'явилися в інтернеті, спершу їх сприйняли за фальсифікацію. Проте сам виконавець підтвердив, що вони таки справжні.

50 Cent

Втім, вага – то не єдина жертва, яку 50 Cent змушений був покласти на вівтар кіноіндустрії. Довелося йому позбутися й татуювань. Тож Джексон одного дня звернувся до майстра, який за допомогою лазера звів усі татуювання на його руках та плечах.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер для першої частини кінокартини "Бріджит Джонс" набрала 13 кг, зігравши в парі з Коліном Фёртом, а потім схудла для ролі в мюзиклі "Чикаго" і через 3 роки знову набрала вагу. Тільки на цей раз 15 кг для продовження фільму і його другої частини – "Щоденник Бріджет Джонс: Грані розумного". Воно того варте.

Рене Зеллвегер

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