10 інгредієнтів, якими можна замінити яйце в фарші для котлет

Ви зібралися готувати котлети, але в холодильнику несподівано закінчилися курячі яйця? Можливо у вас алергія на яєчний білок або ви просто відмовилися від вживання цього продукту? Ми розповімо, чим можна замінити яйця під час приготування фаршу для котлет. Обирайте будь-який інгредієнт зі списку і додавайте його поступово, аби відкоригувати консистенцію.

Чим замінити яйця в котлетах

Отже, перший варіант – це терта картопля, змішана з панірувальними сухарями: крохмаль склеїть фарш не гірше курячого яйця, а сухарі допоможуть надати котлетам потрібну форму. Прекрасна альтернатива – картопляне пюре без додавання вершкового масла.

З цієї причини яйце можна замінити невеликою кількістю розвареного круглозерного рису. Чому саме круглозерного? Тому що він розварюється набагато краще, ніж довгоозерний.

Читайте також: Як варити макарони та пасту, щоб вони не злипалась – лайфхак

Третій варіант – трохи запарені вівсяні пластівці. Для того щоб вони скріплювали шматочки м'яса належним чином, візьміть пластівці дрібного або середнього розміру (великі розпарюються занадто довго) і залийте їх окропом у співвідношенні 1:2. Через 7-10 хвилин вівсянка буде готова.

Ще один продукт-замінник – будь-яке дитяче пюре, наприклад, з картоплі чи кабачків.

Кабачок – також непогана альтернатива, якщо ви раптом не хочете додавати картоплю.

Також замінити яйця зможе шматочок плавленого сиру або навіть невелика кількість твердого сиру, натерта на тертці та розтоплена на водяній бані

Манна крупа також може стати в нагоді. Єдине, варто пам'ятати, що їй потрібно дати час, щоб набрякнути. Для цього достатньо залишити фарш на 20 хвилин.

Звичайний майонез. Усього кілька ложок зроблять свою справу, виконуючи функцію так званого клею в масі для котлет. При цьому необхідно враховувати, що захоплюватися цим продуктом під час приготування їжі не варто, тому що при термічній обробці він стає джерелом канцерогенів.

Білокачанна капуста. Необхідно взяти невелику кількість овочу і натерти на дрібну тертку. Потім перемішайте з фаршем та відправте в холодильник на 40 хвилин.

Іноді для того, щоб фарш не розвалювався прямо на сковорідці, варто додати трохи пшеничного борошна. Воно виправить неприємну ситуацію.

Нагадаємо, якщо ви хочете приготувати смачний та ситний омлет на сніданок, але у вас вдома лише одне яйце, скористайтесь порадами UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!