10 хвилин і готово: як приготувати соковиті рублені котлети з курятини

Щоб зліпити і посмажити котлети зазвичай треба витратити купу часу. А якщо ви ще й самостійно робите фарш – взагалі можна простояти на кухні пару годин. Але ж не купляти заморожені котлети в магазині, лишень для того, щоб скоротити час приготування. Є кращий вихід – простий та швидкий рецепт рублених котлет. Вони дуже соковиті, ароматні і не розвалюються на шматки завдяки одному секретному інгредієнту. Цим рецептом поділилась фуд-блогерка albik.food.

Інгредієнти

На 10 котлет вам знадобляться:

Філе куряче – 300 г

Стегно куряче – 300 г

Сир – 70 г

Зелена цибуля – пучок

Сметана – 100 г

Яйця – 2 шт.

Кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

Сіль,перець,копчена паприка – за смаком

Спосіб приготування

Нарізаємо на невеликі шматочки куряче філе і стегно. Не робіть шматочки дуже мілкими, щоб вони не перетворились в однорідну масу. Покладіть в глибоку ємність.

Додайте до м’яса нарізану зелену цибулю, туди ж покладіть натертий сир, два яйця, сіль та спеції. Сюди ж покладіть сметану. Все дуже ретельно перемішайте та залиште на 5 хвилин.

Змішайте всі інгредієнти

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Через 5 хвилин додайте до суміші кукурудзяний крохмаль. Це і є наш секретний інгредієнт – він буде поєднувати всі компоненти і не дасть котлетці розпастись під час і після смаження. Знову ретельно перемішайте.

Налийте трохи олії на сковорідку і дайте їй розігрітися. Викладіть на пательню невеличкі котлети столовою ложкою або іншим зручним вам способом. Обсмажуйте до золотистої скоринки і не забудьте перегорнути котлету на інший бік.

Обсмажте з двох сторін

От і все, ваші смачні та соковиті котлети готові. Подавайте на стіл гарячими разом із гарніром або салатом. Котлетки можна їсти і як самостійну страву, але зауважте, що вони дуже швидко зникнуть з тарілки через свій чудовий смак.

Рублені котлети з курячого м'яса

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