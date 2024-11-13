русский
Економіка

1000 від Зеленського: які товари не можна на неї придбати

Ціхоцька Марія

1000 від Зеленського: які товари не можна на неї придбати
Державна підтримка спрямована насамперед на забезпечення базових потреб громадян

Анонсована президентом Володимиром Зеленським одноразова фінансова допомога у розмірі 1000 гривень матиме цільове призначення та чіткі обмеження щодо використання.

Державна підтримка спрямована насамперед на забезпечення базових потреб громадян. Про це пише Новини.LIVE.

Кошти дозволено використовувати на:

  • Оплату комунальних послуг
  • Придбання медикаментів
  • Купівлю продуктів харчування

Читайте також: Повірка лічильників води: що це таке та коли потрібно зробити

Водночас встановлено перелік заборонених категорій для використання допомоги:

  • Алкогольні напої
  • Тютюнові вироби
  • Товари не першої необхідності
  • Розважальні послуги
  • Туристичні послуги
  • Предмети розкоші (електроніка, дорогий одяг, коштовності)

Така політика обмежень покликана забезпечити цільове використання коштів для підтримки найбільш уразливих верств населення та зміцнення довіри до державних програм соціальної допомоги в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, ми вже писали, як отримати тисячу від Зеленського пенсіонерам.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Економіка