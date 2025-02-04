11 000 грн штрафу за взуття: де та за що карають українських водіїв

В Україні водії не зобов'язані хвилюватися про те, яке взуття вони обирають для водіння, проте в деяких країнах існують суворі правила з цього приводу. Наприклад, в Іспанії передбачено штраф за водіння в неправильному взутті, який може становити до 250 євро, що дорівнює близько 11 000 гривень.

Про це повідомляє сайт Avtomob. До списку забороненого взуття входять шльопанці, сандалі та туфлі на високих підборах.

Якщо поліцейський помітить водія, який керує автомобілем або виходить з нього в такому взутті, йому можуть накласти штраф на місці.

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Експерти з безпеки дорожнього руху пояснюють ці обмеження ризиком втрати контролю над автомобілем через невідповідне взуття. Наприклад, в екстреній ситуації шльопанці можуть застрягти між педалями, що ускладнить управління транспортним засобом. Крім того, туфлі на високих підборах знижують чутливість при натисканні на педалі, що збільшує ймовірність виникнення аварійних ситуацій.

Іспанський уряд вводить такі правила з метою зниження кількості дорожніх аварій. Тому водіям, які збираються подорожувати за кордон, рекомендується заздалегідь ознайомитися з місцевими правилами безпеки та вимогами щодо зовнішнього вигляду при керуванні автомобілем.

Раніше ми розповідали про штрафи для українських водіїв за радіо.

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