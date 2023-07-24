11 фруктів та овочів, які варто посадити поряд із часником

Що краще садити поряд з часником - які фрукти та овочі можна садити біля часнику

Часник корисний для зростання деяких овочів та фруктів. Але чи знаєте ви, де його посадити і особливо поряд із якими рослинами?

Щоб збільшити свій урожай, ви маєте знати, як визначити доброзичливе сусідство. Дотримуйтесь кількох порад експертів видання Sante Plus, щоб скористатися перевагами часнику.

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Найбільш вигідними комбінаціями для вирощування після часнику є:

1. Полуниця – відмінна сусідка для вирощування більшого та смачного часнику. Зі свого боку, полуниця отримає благословенний захист від грибків, равликів та інших ґрунтових шкідників, які не переносять часник.

2. Морква. Посів моркви поруч із часником також захистить їх від мух та попелиці.

3. Апельсинове дерево. Якщо ця приправа зростатиме біля коріння апельсинових дерев, вона буде набагато плодоноснішою.

4. Салат. Салат також є безцінним сусідом для стимуляції зростання часнику. Навпаки, він виграє від такого сусідства, оскільки йому більше не загрожуватимуть равлики, попелиця та інші шкідники.

5. Шпинат. Чи можна поєднувати шпинат із часником? Абсолютно так, вони йдуть пліч-о-пліч! Перший затіняє ґрунт і пригнічує зростання бур'янів, а другий – захистить їх від паразитів та хвороб.

6. Хрін. Часник та хрін також добре поєднуються один з одним і підвищують поживну цінність один одного.

7. Буряк. Це допоможе буряку отримати більш насичений смак і позбавить грибка та гризунів. Зі свого боку часник не відстає: коренеплоди буряків розпушать ґрунт і покращать його структуру.

Які ще рослини можуть отримати вигоду із захисної сили часнику?

Багато інших рослин досі можуть повною мірою скористатися захисними властивостями часнику. Сам він багато чого не виграє, але позбавить вас багатьох проблем:

8. Троянди. Якщо посадити їх на одному місці з часником, вони зможуть благополучно цвісти, не побоюючись масового нашестя мурах, попелиці, равликів та інших грибків.

9. Помідор. Часник також є паличкою-виручалочкою при вирощуванні помідорів, баклажанів та перцю. Кожна з цих рослин потребує гарного захисту від грибка фітофтори, інших грибкових захворювань та попелиці.

10. Картопля. Наприклад, навіть картопля потребує захисту від жуків, тому часник стане ідеальною зброєю.

11. Яблуня, персикове дерево. Нарешті, часник також діє як бар'єр проти попелиці, кліщів та жуків, які спричиняють яблучну паршу чи кучерявість листя персика.

Нагадаємо, що кімнатні рослини озеленюють ваш простір та приносять користь, але й можуть стати джерелом незручностей та проблем. Деякі з них мають здатність приваблювати шкідників, таких як тарганів.

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