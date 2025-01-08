13 загиблих, понад три десятки поранених: РФ атакувала Запоріжжя КАБами (фото, відео)

У Запоріжжі в середу, 8 січня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Країна-агресор Росія атакувала місто КАБами, відомо про щонайменше 13 загиблих.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Ворог атакував житлову забудову двома КАБами.

За його словами, 18 людей поранено, щонайменше п’ять – у тяжкому стані. 9 січня у Запоріжжі буде оголошено день жалоби. Федоров зазначив, що на місці удару працюють сім медичних бригад, поліціянти та надзвичайники.

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Атака РФ на Запоріжжя. Джерело: Іван Федоров/Telegram Атака РФ на Запоріжжя. Джерело: Іван Федоров/Telegram

Атака РФ на Запоріжжя. Джерело: Іван Федоров/Telegram Атака РФ на Запоріжжя. Джерело: Іван Федоров/Telegram

Атака РФ на Запоріжжя. Джерело: Іван Федоров/Telegram Атака РФ на Запоріжжя. Джерело: Іван Федоров/Telegram

У Повітряних силах попереджали про ракетну загрозу.

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