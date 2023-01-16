16 січня – Гордіїв день: прикмети, традиції та заборони свята

16 січня віряни святкують восьмий день Різдва Христового та вшановують пам'ять святого мученика Гордія та пророка Малахії.

Гордій Мученик народився у християнській сім'ї у місті Кесарії Каппадокійській наприкінці III століття. У зрілому віці він вступив на військову службу, виявив мужність та бойові мистецтва та був призначений сотником.

Під час гонінь на християн на початку IV століття він пішов у пустелю, щоб приготуватися до добрих справ та сповідання християнства. У 320 р. Гордій прямо виступив перед міським начальником на захист християн. За це його схопили, жорстоко катували, а потім обезголовили.

Святий пророк Малахія жив за 400 років до Різдва Христового, за часів повернення юдеїв із вавилонського полону. Малахія був останнім із старозавітних пророків, тому святі отці називають його "печаткою пророків". Будучи зразком душевної доброти і благочестя, він дивував народ і був названий Малахією, тобто Ангелом, або вісником. У канон Священних книг входить його пророча книга, в якій він викривав юдеїв, пророкуючи пришестя Ісуса Христа і Його Предтечі та останній Суд.

Традиції Гордієвого дня

За старих часів існувало повір'я, що саме сьогодні можна вилікуватися від епілепсії, від пристріту та псування на хворобу, від одержимості бісами. Лікуванням займалися лікарі та знахарки. Також і самі люди молилися пророку Малахії та мученикові Гордію Каппадокійському.

З особливою увагою здавна ставилися до домашніх тварин та худоби. Їх годували кашею на молоці, спеціально випеченим короваєм, ретельно підмітали та прибирали хлів.

Було заведено готувати страви з сиру – приносять щастя та добробут у будинок.

Сон у ніч на 16 січня вважається корисним і цінним, тому що може показати приховані здібності, про які ви не знаєте або які ігноруєте, проте саме ці здібності можуть призвести вас до мети чи успіху в житті.

Вважається, що той, хто народився цього дня, буде чітко розпізнавати добро і зло, обдурити і обвести навколо пальця таку людину нікому не вдасться. Крім того, ті, що народилися 16 січня, здатні слухати природу, розуміти її голос, послання або попередження.

Що не можна робити 16 січня

За віруваннями, цього дня не можна хвалитися перед іншими людьми. Така поведінка була неприйнятною для святого Гордія, тому вона могла позбавити людину всього, що має. Не можна ходити 16 січня до лісу чи без потреби покидати свій будинок, оскільки можна було зустрітися з нечистою силою, яка вільно розгулювала вулицею. Не можна цього святкового дня довго спати або просто лежати в ліжку нічого не роблячи. Той, хто не послухається цієї заборони, зіткнеться з недугами спини або ніг. Не треба позичати гроші, інакше виникнуть проблеми з фінансами. Не можна доїти худобу у присутності інших людей. Не можна згадувати у розмовах нечисту силу. Не можна одягати обновки — новий одяг швидко прийде в непридатність.

Прикмети

Яка погода 16 січня, таким буде березень

Велика біла хмара — до хуртовини

Іній на деревах — погода проясниться

У морозний день у лісі дерева тріщать — холод затримається надовго.

Зорі добре видно — до сонячної погоди.

— до сонячної погоди. Звук дзвона чується дуже ясно – чекайте на потепління.

У морозних малюнків на склі пагони нахиляються донизу — до тепла.

На заході сонця сідає у хмару — буде снігопад.

Миша залізла на стіл — до бенкету, великого гуляння.

Миша погризла одяг — до хвороби.

Зайці підходять близько до села чи села — до морозів.

16 січня День ангела святкують Гордій, Ірина та Аріна.

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