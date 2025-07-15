17 систем Patriot для України, нові санкції проти РФ і не тільки: деталі зустрічі Трампа з Рютте

У понеділок, 14 липня, президент США Дональд Трамп провів зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Під час розмови він зробив кілька важливих заяв щодо війни в Україні, санкцій проти Росії та постачання американської зброї.

Про це пише UAportal з посиланням на УНІАН. Під час переговорів у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте Дональд Трамп повідомив, що Україні передадуть 17 зенітно-ракетних комплексів Patriot. За його словами, йдеться про повноцінні батареї, і перші установки прибудуть найближчим часом.

Окрім цього, Трамп дав зрозуміти, що Україна отримає не лише комплекси Patriot.

"Україна зможе отримати у свої руки справді величезну кількість військової техніки, як для протиповітряної оборони, так і ракет, боєприпасів і так далі, і так далі, і так далі", – сказав американський лідер.

Трамп також повідомив про досягнення угоди з Євросоюзом щодо передачі озброєння Україні. За його словами, фінансування цього забезпечить саме Європа.

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Застосування вторинних санкцій та мит до РФ

Трамп також оголосив, що в разі відсутності угоди про припинення вогню в Україні протягом 50 днів, він готовий ввести мита на рівні 100% проти Росії. Крім того, він попередив про можливість введення вторинних санкцій проти країн, які імпортують російську нафту.

"Сподіваюся, нам не доведеться цього робити", – додав Трамп.

Розчарування Путіним

Трамп також пояснив, чому саме зараз змінив свою позицію щодо Росії та її лідера Володимира Путіна. Він заявив, що йому набридло, як російський президент намагається його обманювати.

"Я часто говорю з Путіним про те, що війна буде завершена. І я завжди кладу слухавку і кажу: "Ну що ж, це була приємна телефонна розмова". А потім по Києву запускають ракети. І я кажу: "Дивно". І після того, як це відбувається три або чотири рази, ви говорите: "Розмова нічого не означає". Він дурив багатьох людей. Він обдурив Клінтона, Буша, Обаму, Байдена. Але не мене. Я хочу сказати, що в певний момент розмови мають закінчуватися і мають бути дії", – розповів американський президент.

Трамп заявив, що Росія має "великі можливості" для розвитку торгівлі зі США, але замість цього вона спрямовує їх на ведення війни проти України.

"Я думаю, що з точки зору Путіна не було б дуже добре отримати зруйновану економіку країни. Він має врятувати свою економіку. У якомусь сенсі він може врятувати свою країну. Але економіка Росії може впасти. Потенційно це велика країна. Але подивіться, що сталося з її економікою. І "50 днів" – це загроза. Це дуже сильно вдарить", – зазначив Трамп.

Президент США наголосив на своєму розчаруванні в президенті Росії. Він зазначив, що сподівався на досягнення угоди з Кремлем щодо припинення вогню.

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Обстріли українських міст

Під час зустрічі з генсеком НАТО Трамп підкреслив, що українці проявили неймовірну відвагу у боротьбі з Росією. Він додав, що водночас Росія щодня запускає сотні безпілотників і ракет, здійснюючи напади на українські міста.

"Вони просто сіють паніку, завдають ударів по містах. Це дійсно жахливо. І це означає, що багато людей гине, а також руйнується інфраструктура, все місто", – зазначив президент США.

Як НАТО профінансує та оперативно доставить зброю до України

На спільній прес-конференції генсек НАТО Марк Рютте висловив подяку президенту США Дональду Трампу за його підтримку України. Він пояснив, як Альянс профінансує та оперативно доставить зброю до України.

Рютте додав, що європейські країни покриють витрати на постачання зброї Україні, підкреслюючи, що це є цілком обґрунтованим кроком.

"Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Королівство Нідерланди, а також Канада, – усі вони хочуть бути частиною цього. І це тільки перша хвиля. Будуть і інші. Ми знаємо, що потрібно українцям. Ми будемо працювати через системи НАТО, щоб передати їм пакети озброєння. Країни будуть швидко перекидати озброєння в Україну, а потім США будуть його досилати. Тому що швидкість тут має вирішальне значення", – зазначив Рютте.

Нагадаємо, раніше сенатор Ліндсі Грем заявив, що США нададуть Україні рекордні обсяги зброї та обіцяють "кувалду" для економіки Путіна.

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