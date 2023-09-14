19-річна британка не знала, що вагітна, поки не побачила, як з неї стирчить нога дитини (фото)

У Британії дівчина у свої 19 років стала матірю двох дітей. Причому доньку вона народила навіть не підозрюючи, що вагітна.

Як повідомляє nypost, 19-річна Фей Уайт з Брейнтрі стверджує, що він навіть не підозрювала, що вона вагітна, поки її новонароджена донька буквально не вийшла з неї.

Уайт народила свою доньку Луну-Грейс Беренс 6 травня. Вона каже, що після народження першої дитини – два роки тому у неї народився хлопчик – вона завагітніла, однак втратила дитину на 18-му тижні. Потім каже, що раз на місяць проводила тести на вагітність, однак вони показували негативний результат.

"Ця остання вагітність не була схожа на інші", – каже дівчина. За її словами, до самих пологів вона мала нормальний менструальний цикл. Живіт їй також видавався звичайним.

"Життя було дуже звичайним, поки одного ранку я не прокинулася від гігантського потоку води", – прокоментувала молода мама.

Читайте також: Жінка, яка народила трійню, показала, яким жахливим був її живіт під час вагітності (відео)

Потім у неї почалися перейми. Фей Уайт терміново зателефонувала свекрусі й попросила відвезти її до лікарні.

"Я пішла в туалет, тому що відчувала дуже сильний тиск і як щось випливало. Я попленталася назад у свою спальню, і виявилося, що це нога дитини. Зрештою, я викликала швидку", – згадує дівчина.

Лікарі швидкої сказали, що терміново відвезуть Фет Уайт до місця, де б її забрав гелікоптер та доправив до лікарні.

Однак дитина народилася вже у машині швидкої. Фет Уайт вдруге стала матір'ю, тепер вже доньки Луни.

Вона народилася у віці 37 тижнів і важила 2,7 кг. Її терміново доставили до відділення інтенсивної терапії новонароджених у лікарні Брумфілд через ускладнення при пологах. Фей Уайт зізналася також, що курила і пила протягом усієї вагітності, тому що не підозрювала, що виношує дитину. "Важко зрозуміти, як це вплине на неї, як це може розвинутися далі", — переймається дівчина.

Після цієї вагітності Уайт наполягає, що вона "назавжди покінчила з дітьми".

Пропонуємо дізнатися історії знаменитостей, у яких народилися близнюки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!