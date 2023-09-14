19-летняя британка не знала, что беременна, пока не увидела, как из нее торчит нога ребенка (фото)

В Британии девушка в свои 19 лет стала матерью двоих детей. Причем дочь она родила даже не подозревая, что беременна.

Как сообщает nypost, 19-летняя Фэй Уайт из Брейнтри утверждает, что он даже не подозревала, что она беременна, пока ее новорожденная дочь буквально не вышла из нее.

Уайт родила свою дочь Луну-Грейс Беренс 6 мая. Она говорит, что после рождения первого ребенка – два года назад у него родился мальчик – она забеременела, однако потеряла ребенка на 18-й неделе. Потом говорит, что раз в месяц проводила тесты на беременность, но они показывали отрицательный результат.

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"Эта последняя беременность не походила на другие", — говорит девушка. По ее словам, до родов у нее был нормальный менструальный цикл. Живот ей тоже казался обычным.

"Жизнь была очень обычной, пока однажды я не проснулась от гигантского потока воды", – прокомментировала молодая мама.

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Потом у нее начались схватки. Фэй Уайт срочно позвонила по телефону свекрови и попросила отвезти ее в больницу.

"Я пошла в туалет, потому что чувствовала очень сильное давление и как-то следовало. Я поплелась обратно в свою спальню, и оказалось, что это нога ребенка. В конце концов, я вызвала скорую", – вспоминает девушка.

Врачи скорой сказали, что срочно отвезут Фет Уайт к месту, где бы ее забрал вертолет и доставил в больницу.

Однако ребенок родился уже в машине скорой. Фет Уайт вторично стала матерью, теперь уже дочери Луны.

Она родилась в возрасте 37 недель и весила 2,7 кг. Ее срочно доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных в больнице Брумфилд из-за осложнений родов. Фэй Уайт призналась также, что курила и пила на протяжении всей беременности, потому что не подозревала, что вынашивает ребенка. "Трудно понять, как это повлияет на нее, как это может развиться дальше", — беспокоится девушка.

После этой беременности Уайт настаивает, что она "навсегда покончила с детьми".

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