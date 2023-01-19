20 січня – Собор Іоанна Предтечі: історія свята, прикмети та що не можна робити

На наступний день після Водохреща, 20 січня, православні відзначають ще одне свято – Собор Іоанна Предтечі. За православною традицією, після християнських свят згадують святих, які послужили цій події. Церква святкує Собор Святого Івана Хрестителя, віддаючи йому шану за те, що він хрестив Ісуса Христа в Йордані.

Постать святого Івана Хрестителя займає визначне місце в історії спасіння та у Святому Письмі. Після Пречистої Діви Марії він є найбільш шанованим Церквою святим. Святий Предтеча і Хреститель Господній Іван є найбільшим з пророків, який завершує історію Старого Завіту і відкриває епоху Нового Завіту, адже саме він відкрито і явно вказав світові на прихід Божого Сина.

Історія свята

За легендою, Іван народився в сім’ї священика Захарії та родички Богородиці – Єлизавети, які вже були у похилому віці і не очікували на потомство. Він народився на шість місяців раніше від Ісуса Христа. Як пише євангелист Лука, Іван був посланий Богом, щоб приготувати вибраний народ до визнання Ісуса Христа Месією.

Іван Хреститель, якого ще називають Предтечею, дав взірцевий приклад богопосвяченого життя. Святий, готуючи себе до великого служіння, багато часу провів у безлюдній юдейській пустині. Він носив грубий одяг з верблюжого волосу і харчувався диким медом і сараною. Іван залишався пустельником доти, поки Господь покликав його в тридцятирічному віці проповідувати єврейському народові. Виконуючи покликання Господнє, Іван з’явився на берегах ріки Йордан, щоб приготувати ізраїльський народ до прийняття очікуваного Месії (Христа). Усю свою проповідь він скеровував на те, щоб приготувати Христові дорогу до людських сердець.

Через час, до Івана на Йордан прийшов хреститися і сам Ісус Христос. За відважне проповідування і зауваження до безбожного царя Ірода, святого Івана Хрестителя ув‘язнили і відрубали йому голову. Святий Іван Предтеча став для всіх християн прикладом сміливості і небайдужості

Що можна робити в Собор Іоанна Предтечі

20 січня у віруючих прийнято відвідувати ранкову церковну службу. Після цього православні снідали, а залишки і крихти зі столу віддавали худобі. Господині в цей день займалися рукоділлям і шиттям, ходили за водою. У Собор Іоанна Предтечі починався м'ясоїд – період весіль і гулянь.

За народними повір'ями, вранці 20 січня потрібно натщесерце випити склянку водохресної води. Ця вода знімає хвороби з людини і прибирає мігрені. Собор Іоанна Предтечі вважається дуже вдалим днем для весілля.

Також з цього дня припиняли діяти деякі заборони, які накладалися на домашні справи з Різдва. Так дозволялося прясти, ткати, вишивати і займатися улюблені рукоділлям.

Що не можна робити в цей день

До сніданку не можна ні з ким розмовляти, поки не випитий стакан водохресної води.

У день Іоана Хрестителя краще утриматися від з'ясування відносин, конфліктів і сварок.

Приймати подарунки від чужих людей і незнайомців.

Прати і білити одяг.

Вмиватися (інакше вас скоро обдурять).

Різати домашню худобу і птицю.

Вишивати білими нитками.

Прикмети на день Іоанна Предтечі

Людям, народженим 20 Січня, потрібно носити прикраси з бурштину, який буде оберегом, приверне удачу і берегти від бід і неприємностей.

Якщо 20 січня дощова і тепла погода, то буде хороший урожай зернових.

Якщо новонародженого похрестити 20 січня, то він буде щасливим.

Якщо 20 січня побачити мишу, це віщує швидке поповнення в родині.

Якщо туман лягає над водоймою, то рік буде хлібним.

Холодна і сніжна погода 20 січня віщують холоди і снігопади до самої Масляної.

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