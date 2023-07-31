2000-річні рештки воїна, похованого біля Англії з дзеркалом та мечем, могли належати жінці, – науковці

Археологи виявили, що поховання залізного віку на островах Сіллі біля Англії, у якому знайшли рештки людини з мечем і дзеркалом, швидше за все, належало жінці. І вона була воїном.

Могила була знайдена в 1999 році на острові Брайер, одному з островів Сіллі, архіпелагу біля південного заходу Англії. Вона була похована з мечем у піхвах із мідного сплаву, щитом, бронзовим дзеркалом і брошкою, пише Arkeonews.

Раніше вважалося, що лише чоловіки залізного віку ховали з мечами, але аналіз ДНК зубної емалі жінки показав, що вона була жінкою.

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Дослідження, опубліковане в Journal of Archaeological Science Reports, показало, що жінка мала високий статус у своїй громаді та, можливо, відігравала керівну роль у місцевих війнах.

"Хоча ми ніколи не можемо повністю знати про символіку предметів, знайдених у могилах, комбінація меча та дзеркала свідчить про те, що ця жінка мала високий статус у своїй громаді та, можливо, відігравала керівну роль у місцевих війнах, організовуючи чи керуючи набігами на суперників. груп", – прокоментувала дослідження докторка Сара Старк.

За її словами, це може свідчити про те, що участь жінок у рейдерствах та інших видах насильства була більш поширеною в суспільстві залізного віку, ніж вчені думали раніше.

Зазначається, що могила зберігала найбагатшу колекцію могил із південного заходу Англії: окрім скорченого скелета, тут були елементи щита, каблучка для пояса для меча, мідна брошка та каблучка, волокна тканини та те, що могло бути овечою або козячою шкурою.

Дзеркало та зброя, знайдені в могилі, пов’язані з війною. Вважається, що дзеркала могли використовуватися в залізну добу для сигналізації, спілкування та координації атак. Вони також мали ритуальні функції, як інструмент для спілкування з надприродним світом, щоб забезпечити успіх рейду або "очистити" воїнів після їх повернення.

Нагадаємо, в Іспанії під час розкопок виявили 1800-річну мармурову статую німфи.

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