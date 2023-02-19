'23 лютого о 5 ранку йде активність нечисті': екстрасенс розповів, що готує Росія для України

Росія готує всі ресурси, які вона ще має, щоб завдати удару по Україні до річниці війни. Окупанти хотіли б влаштувати наступ з різних боків, але сил не так багато.

Про це заявив екстрасенс Роман Шептицький. "Окупантів дратує те, що вони нічого не досягли цими масованими атаками. Вони б зараз хотіли напасти і прив'язати це до ключової дати. Наприклад, 23-го числа о 5-й ранку. У цей час якраз іде активність нечисті", – підкреслив він.

За словами екстрасенса, ворог зосередить сили на повному захопленні Донецької та Луганської областей, таке завдання військам РФ поставили у Кремлі. Проте реалізувати плани загарбникам не вдасться.

Шептицький додав, що окупанти намагатимуться провести наступ на Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, але ресурсів у них виявиться недостатньо.

"З боку Білорусі вони заходити не будуть, бо знають: де зайдуть – там ляжуть. А світова реакція буде блискавичною", – підсумував таролог.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

Астролог Яна Тимощук вважає, що найнебезпечнішим буде для України 24 лютого, найважчими – березень та квітень. У травні ситуація дещо покращиться.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.