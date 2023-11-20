25 росіян отруїлися метадоном в Астрахані

В російській Астрахані 25 людей отруїлися метадоном. Наймолодшій жертві наркотиків 18 років.

За даними російських ЗМІ, усі постраждалі придбали наркотики через "закладки". Розповсюджувачами наркотичної речовини були кілька астраханських наркошопів, які працювали через соцмережу Telegram.

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Зазначається, що перші постраждалі почали надходити до лікарні вдень 18 листопада. У всіх постраждалих у крові було виявлено метадон. 14 людей, які отруїлися, перебувають у важкому стані, а один з них, чоловік 40 років — у комі. Двоє людей відмовилися від госпіталізації після надання їм медичної допомоги.

ЗМІ повідомляють, що троє підозрюваних у причетності до продажу метадону чоловіків сіли виїхали з Астрахані до Ставрополя, де їх затримали правоохоронці. Наразі поліція встановлює, хто виступав оптовим постачальником наркотиків.

За даними Телеграм-каналу SHOT, троє підозрюваних, які втекли з Астрахані до Ставрополя, планували розповсюджувати наркотики на території Ставропольського краю.

"За нашими даними, затримані іноземці — Міркадир У., Нуріддінов О. та Мамадамінов Х. — з Киргизії, Узбекистану та Таджикистану. Зараз із ними працюють співробітники поліції", – йдеться у повідомленні.

У мережі показали відео з одним із затриманих. Він пояснив, чому продавав наркотики: "Ну просто гроші потрібні були".

За словами чоловіка, товар вони брали на території Ставропілля, після чого поширювали його на Астраханську область.

Нагадаємо, у ніч на 16 листопада у робочому селищі Котлубань Городищенського району Волгоградської області пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа на складах з озброєнням однієї з військових частин.

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