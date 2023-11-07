''Літак горить після прильоту. Вертухи ще зачепило'': у Таганрозі пролунав вибух поблизу військового аеродрому (фото)

У місті Таганрог (Ростовська область рф) 7 листопада пролунав вибух, після чого з боку військового аеродрому здійнявся стовп диму.

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росіяни у соцмережах припускають, що по аеродрому вдарила ракета ATACMS. "У Ростовській області дуже голосно. Передають про "приліт" біля аеродрому. Там знаходилися наші військові пташки. Знову вонючі ATACMS?", – йшлося у повідомленні.

Телеграм-канал "Таганрог. Події" пише: "Близько години тому на околицях Таганрога пролунав потужний вибух. Десь затремтіли будинки, вікна, земля. Це все сталося поряд з аеропортом. Можливо, літак так голосно приземлився, але це не точно, адже так голосно ще з димом вони не приземляються. Багато хто думає, що це "СВО", так що ця версія теж не виняткова.Залишається ворожити що трапилося".

У коментарях мешканці області пишуть: "Це літак горить після прильоту. Вертухи ще зачепило. Бачу як гасять".

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв не коментував події в регіоні.