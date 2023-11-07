''Самолет горит после прилета. Вертухи еще зацепило'': в Таганроге раздался взрыв вблизи военного аэродрома (фото)

В городе Таганрог (Ростовская область рф) 7 ноября прогремел взрыв, после чего со стороны военного аэродрома поднялся столб дыма.

Видео дня

россияне в соцсетях предполагают, что по аэродрому ударила ракета ATACMS. "В Ростовской области очень громко. Передают о "прилете" у аэродрома. Там находились наши военные птички. Снова смущающие ATACMS?", — говорилось в сообщении.

Телеграмм-канал "Таганрог. События" пишет: "Около часа назад в окрестностях Таганрога раздался мощный взрыв. Где-то задрожали дома, окна, земля. Это все произошло рядом с аэропортом. Возможно, самолет так громко приземлился, но это не точно, ведь так громко еще с дымом они не приземляются. Многие думают, что это "СВО", так что эта версия тоже не исключительна. Остается гадать что случилось".

В комментариях жители области пишут: "Это самолет горит по прилету. Вертухи еще зацепило. Вижу как гасят".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев не комментировал происходящее в регионе.