В сети появилось видео прилета ракеты SCALP по российскому кораблю "Аскольд" в Керчи (видео)

Украинские войска в воскресенье, 4 ноября, нанесли эффективный удар по российской верфи в Керчи, расположенной в оккупированном Крыму. Информацию об этом инциденте предоставили аналитики Института изучения войны (ISW).

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По сообщению Интерфакс-Украина, вечер 4 ноября привел к успешным ударам со стороны украинских сил на российскую морскую и портовую инфраструктуру, расположенную на судостроительном заводе Залив в Керчи.

Со спутниковых снимков, датированных 4 ноября, видно, что результатом удара стало повреждение малого ракетного крейсера (корвета) проекта 22800 "Каракурт", который служил носителем ракет "Калибр". Пока не известно насколько серьезные повреждения получил корабль.

Министерство обороны россии сообщило, что российские войска перехватили 13 из 15 украинских ракет, направленных на верфь, и признали, что две ракеты нанесли повреждения неопределенному кораблю. С украинской стороны отчитались, что их крылатые ракеты повредили ракетоносец "Аскольд" и корвет класса "Каракурт", спущенный на воду Черноморским флотом россии в 2021 году. ISW подтверждает существование трех корветов проекта 228000 "Каракурт", спущенных на воду с верфи "Залив" по состоянию на 2023 год.

Следует заметить, что судостроительный завод "Залив" считается крупнейшей верфью в Восточной Европе и, вероятно, является ключевым предприятием по ремонту морской техники Черноморского флота в оккупированном Крыму. Этот удар стал следующим шагом в кампании Украины, направленной на прекращение российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму с лета 2023 года. Основной целью этой кампании является ослабление способности российских войск использовать Крым в качестве базы и тыла для операций на юге Украины. Предыдущим шагом в этом направлении был успешный удар Украины по российскому государственному судоремонтному заводу "Севморзавод" в Севастополе 13 сентября 2023 года.

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