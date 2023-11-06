У мережі з'явилось відео прильоту ракети SCALP по російському кораблю "Аскольд" у Керчі (відео)

Українські війська в неділю, 4 листопада, нанесли ефективний удар по російській верфі в Керчі, що розташована в окупованому Криму. Інформацію про цей інцидент надали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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За повідомленням Інтерфакс-Україна, вечір 4 листопада призвів до успішних ударів з боку українських сил на російську морську і портову інфраструктуру, розташовану на суднобудівному заводі "Залив" в Керчі.

Зі супутникових знімків, датованих 4 листопада, видно, що результатом удару стало пошкодження малого ракетного крейсера (корвета) проєкту 22800 "Каракурт", який слугував як носій ракет "Калібр". Поки не відомо наскільки серйозні пошкодження зазнав корабель.

Міністерство оборони росії повідомило, що російські війська перехопили 13 з 15 українських ракет, спрямованих на верф, і визнали, що дві ракети завдали пошкоджень невизначеному кораблю. З українського боку відзвітували, що їхні крилаті ракети пошкодили ракетоносець "Аскольд" і корвет класу "Каракурт", який був спущений на воду Чорноморським флотом росії у 2021 році. ISW підтверджує існування трьох корветів проєкту 228000 "Каракурт", які були спущені на воду із верфі "Залив" станом на 2023 рік.

Слід зауважити, що суднобудівний завод "Залив" вважається найбільшою верф'ю у Східній Європі і, імовірно, є ключовим підприємством для ремонту морської техніки Чорноморського флоту в окупованому Криму. Цей удар став наступним кроком в кампанії України, яка спрямована на припинення російської військової інфраструктури в окупованому Криму з літа 2023 року. Основною метою цієї кампанії є послаблення здатності російських військ використовувати Крим як базу та тил для операцій на півдні України. Попереднім кроком в цьому напрямку був успішний удар України по російському державному судноремонтному заводу "Севморзавод" в Севастополі 13 вересня 2023 року.

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