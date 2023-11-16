У Волгоградській області рф масштабно палала військова частина (відео)

У ніч на 16 листопада у робочому селищі Котлубань Городищенського району Волгоградської області пролунали вибухи, після яких спалахнула пожежа на складах з озброєння однієї з військових частин.

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Як повідомляють місцеві у соцмережах, спочатку у селищі почули вибухи, а потім почалась пожежа. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров відзвітував, що постраждалих та руйнувань серед цивільних немає. А от про військову частину нічого не сказав.

За даними видання V1.RU, очевидці розповіли, що пожежа на території військової частини у селищі Котлубань Городищенського району Волгоградської області сталася "глибокої ночі четверга, 16 листопада".

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"Спочатку на території спалахнула трава. Площа пожежі була близько 600 квадратних метрів. Потім від трави вогонь перекинувся вже на склад з озброєнням. До місця НП приїхали пожежні частини, бійці з опорних пожежних постів гасили це загоряння. І все б нічого, але там ще детонація боєприпасів почалася", – йдеться у повідомленні.

Тим часом офіційна група Міністерства оборони росії в Телеграм-каналі повідомила про "відбиття атаки українських безпілотників", однак нічого не вказано про події у Волгоградській області: "16 листопада припинено спроби київського режиму терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації… Черговими засобами ППО два українські безпілотні літальні апарати знищено над територією Брянської області і ще три БПЛА перехоплено над акваторією Чорного моря біля узбережжя Республіки Крим".

В адміністрації селища Котлубань заявили, що селище живе у звичайному режимі, люди займаються своїми справами. Жодних евакуацій не планувалося, що спричинило пожежу — поки що з'ясовується.

Нагадаємо, 31 жовтня вибух пролунав на військово-промисловому заводі снарядів "Урал" у Солікамську.

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