В Волгоградской области рф масштабно горела военная часть (видео)

В ночь на 16 ноября в рабочем поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области прогремели взрывы, после которых вспыхнул пожар на складах по вооружению одной из воинских частей.

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Как сообщают местные в соцсетях, сначала в поселке услышали взрывы, а затем начался пожар. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отчитался, что пострадавших и разрушений среди гражданских нет. А вот о воинской части ничего не сказал.

По данным издания V1.RU, очевидцы рассказали, что пожар на территории воинской части в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области произошел "глубокой ночью четверга, 16 ноября".

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"Сначала на территории вспыхнула трава. Площадь пожара была около 600 квадратных метров. Затем от травы огонь перекинулся уже на склад с вооружением. К месту ЧП приехали пожарные части, бойцы с опорных пожарных постов гасили это возгорание. И все бы ничего, но там еще детонация боеприпасов началась", – говорится в сообщении.

Между тем, официальная группа Министерства обороны России в Телеграм-канале сообщила об "отражении атаки украинских беспилотников", однако ничего не указано о событиях в Волгоградской области: "16 ноября пресечены попытки киевского режима террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации… Очередными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым".

В администрации поселка Котлубань заявили, что поселок живет в обычном режиме, люди занимаются своими делами. Никаких эвакуаций не планировалось, что повлекло за собой пожар — пока выясняется.

Напомним, 31 октября взрыв прогремел на военно-промышленном заводе снарядов "Урал" в Соликамске.

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