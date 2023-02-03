3 лютого – Максимів день: прикмети, традиції та заборони в церковне свято

3 лютого відзначається Максимів день. Церква у цю дату вшановує пам'ять письменника, філолога, богослова святого Максима Грека, а також християнського ченця, філософа та богослова Максима Сповідника.

Максим сповідник – відомий богослов. Жив він у VII столітті в Констатинополі, у аристократичній сім’ї. В юності вивчав філософію, риторику, граматику, досконало оволодів богословською діалектикою. Викладав у вищій школі в Константинополі та вів аскетичний спосіб життя. Завдяки гарній освіті отримав посаду радника у імператора Іраклія. Саме тоді з'являється монофелітська єресь. Згідно з цим вченням, у Ісуса Христа не дві волі, а одна.

Залишив тоді Максим службу, прийняв постриг і став ченцем. Там практично весь свій час присвячував боротьбі з єретиками. Якось відправився преподобний до Риму, де переконав папу Мартіна не приймати нове вчення і зібрати про нього собор. Імператори вирішили, що це нахабство і обох зіслали в Херсонес. Папа там і помер. Максим вижив, але довго страждав. Його примушували прийняти позицію єретиків, однак кожного разу він відмовлявся. Тоді кати відрубали йому язик і праву руку, щоб він не міг ані сказати, ані написати нічого. А тоді відправили до в'язниці, де Максим помер через три роки ув'язнення.

У спадок Максим Сповідник залишив чимало богословських трактатів, диспутів, богослужінь та пояснень до молитов. На його честь 3 лютого в народі святкують свято – Максимів день.

Максим Грек – перекладач та публіцист. Жив у XV-XVI століттях. Народився в Албанії в заможній родині та отримав непогану освіту. Довго мандрував світом, а потім пішов у монахи.

Любив подорожувати, знав кілька мов. В дорослому віці став ченцем у Ватопедській обителі, особливо захоплювався вивченням старовинних рукописів. Перекладав Святе Письмо на слов'янську мову. А також працював над духовною освітою в Русі.

Якось посадили преподобного до в'язниці, тому що знайшли перекладені ним книги, в яких були помилки. Справа в тому, що для Максима Грека слов'янська мова не була рідною. Але правитель сказав, що він навмисне зганьбив книжки. Через шість років преподобного звільнили з в'язниці. Святий Максим написав багато праць, в яких виступав проти забобонів, астрології, тлумачення снів та ворожінь.

Максимів день: традиції

Як правило, на Максима господині випікали пироги з начинкою з м'яса, яєць, грибів, риби. Пирогами пригощали членів сім'ї, жебраків і просто добрих людей. Мирилися з тими, з ким була сварка. Також намагалися 3 лютого піти в церкву помолитися за мир і допомогу у складній ситуації.

Якщо цього дня помолитися Максиму Греку за дорогу людину, то все в її житті буде добре. Молитва Максиму Греку захистить від біди і дарує надію на майбутнє. Часто цьому святому молилися дівчата на виданні без посагу, сироти, знедолені люди. Були й прикмети, які намагалися відстежувати.

Говорили, що 3 лютого за наявності нерозв'язної проблеми можна піти в ліс, відшукати там березу і притулитися до неї, розповісти про все, що турбує. Вважається, що дорогою назад рішення обов'язково знайдеться.

Народні прикмети

Якщо в небі багато хмар, варто очікувати багатого врожаю пшениці.

Яскраво світить сонце – найближчими днями будуть морози.

Якщо у цей день не відбулася запланована зустріч, то це до добра. Не варто зневірятися.

Якщо зробити добрі справи, найближчим часом добро повернеться.

Що не можна робити у Максимів день

Сваритися з близькими, особливо подружжю.

Невдалий день для весілля. Укладений сьогодні шлюб швидко розпадеться.

Нехтувати почуттями оточення і сміятися з когось, щоб не викликати лиха.

Відмовляти у допомозі нужденним.

Пришивати ґудзики – інакше не вдасться позбутися старих проблем.

Не варто займатися ремонтом і щось лагодити будинку сьогодні – інакше річ скоро зламається.

Залишати голодними домашніх тварин: згідно з повір'ям, людина наражає себе на злиденне життя таким чином.

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