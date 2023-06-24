30 двохсотих, десятки поранених: бійці 3-ї штурмової зачистили від росіян частину каналу Сіверський Донець-Донбас

На Донбасі 3 окрема штурмова бригада Збройних сил України провела вдалі наступальні дії, унаслідок яких було повністю звільнено від російських окупантів їхні позиції на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов", командир Третьої окремої штурмової бригади Андрій Білецький.

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За його словами, з ворогом розправилися бійці 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади.

Він повідомив, що ворог зазнав значних втрат.

"Сьогодні бійці 1 механізованого батальйону 3 ОШБр розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади рф. З їхнього боку 30 – 200-х, десятки поранених і з десяток полонених. Плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищено", – доповів Білецький.

Нагадаємо, бійці з 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України на Луганському напрямку влаштували окупантам "фаєр-шоу". Наші захисники ліквідували ворожий паливозаправник, якого ворог сховав серед посадок.

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