300 військових армії КНДР загинули, тисячі поранених на Курщині - розвідка Південної Кореї

Щонайменше 300 солдатів з Північної Кореї загинули, а ще 2 700 отримали поранення, беручи участь у війні проти України. Про це повідомила південнокорейська розвідка.

Згідно з повідомленням, ці відомості були озвучені під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки. Представник правлячої Партії народної влади Лі Сонг Квен розповів, що НРС базувала свої висновки на аналізі відеоматеріалів бойових дій. Інформацію поширило південнокорейське агентство Yonhap, посилаючись на дані Національної розвідувальної служби (НРС) Південної Кореї.

Розвідка зазначила, що великі втрати серед північнокорейських солдатів пояснюються їхньою непідготовленістю до сучасної війни, зокрема "марними спробами збивати безпілотники".

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НРС також заявила, що в Північній Кореї військових змушують накладати на себе руки, аби уникнути потрапляння в полон до українських сил.

Коментуючи відео, оприлюднене Україною, на якому зображені два полонені північнокорейські солдати, Лі Сонг Квен підкреслив, що один із них не висловив бажання повернутися до Південної Кореї.

За даними НРС, ці двоє солдатів, захоплені українськими військовими в Курській області Росії, належать до Головного розвідувального управління Північної Кореї — ключового військового розвідувального відомства країни.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову з курського госпіталю, куди відправили солдат з КНДР.

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