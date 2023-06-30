36 бригада ліквідувала підрозділ окупантів 'Шторм z' після їх скарг на умови на фронті (відео)

Днями російські бойовики з підрозділу "Шторм z ", що складається з колишніх ув'язнених, записали звернення в якому пожалілися на умови, в яких воюють проти українців. "Відчуття, що нас просто обнулюють", – казали вони.

Колишні зеки заявили, що їм не дають боєприпаси, продукти, не забирають "двохсотих" та "трьохсотих". А ще – нічого не платять. Вони заявили, що будуть відмовлятися воювати.

36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського ЗСУ тим часом повідомила, що розгромила позиції 34-ї штурмової бригади, які жалілися на своє існування. Наші бійці показали відео, на якому зафіксовано удари по скупченню ворога.

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"російські солдати підрозділу "шторм" 34 штурмової бригади жалілися на умови проживання. То ж ми їх трохи покращили. На відео палаючі апартаменти окупантів. Працюємо далі", – прокоментували бійці 36-ї бригади відео.

Раніше сержант Валерій Маркус з 47-ї бригади повідомляв, як українські захисники з дрона вислідили російських бойовиків, що ховалися у бліндажі та влучним скидом знешкодили їх.

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