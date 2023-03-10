4 продукти, які не можна мити перед приготуванням

Що не можна мити перед приготування - чому не можна мити яйця

Люди звикли мити чи не більшість продуктів, які приносять додому. Проте така звичка може нашкодити, а не принести користь.

У деяких випадках миття спричиняє розповсюдження бактерій. Тому UAportal розповідає, які продукти не можна мити.

1. Яйця. Шкірку яйця обробляють речовиною, яка захищає від проникнення в середину мікроорганізмів. Якщо їх помити, то вода зруйнує захисну плівку.

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2. Сире м'ясо. Перед приготування не можна мити сире м'ясо (свинину, телятину, яловичину, баранину, курятину). Якщо на його поверхні є бактерії, небезпечні для здоров'я, то з водою вони опиняться на раковині, крані, ваших руках та кухонній поверхні. Усунути їх можна, якщо провести теплову обробку, а потім помити руки з милом під гарячою водою.

Перед приготування вологу з м'яса можна позбутися за допомогою паперових рушників чи серветок.

3. Макаронні вироби. Шеф-кухарі називають промивання макаронів водою злочином, оскільки так продукт втрачає крохмаль, завдяки якому вбирається соус.

Мити макарони можна тільки після приготування і в лише тоді, якщо ви будете робити з нього салат або азійську локшину, використовуючи техніку стир-фрай.

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4. Гриби не можна замочувати у воді, оскільки вони дуже добре її вбирають. Їх треба легенько промити та висушити паперовим рушником. Робити це можна тільки перед тим, як будете готувати.

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