41 військовий загинув у результаті атаки на військовий аеродром у Таганрозі (відео)

Внаслідок ракетної атаки на місто Таганрог у Ростовській області Росії загинув один військовослужбовець, ще 41 солдат отримав поранення. За даними джерел, удару було завдано по авіаремонтному заводу, військовому аеродрому та військовій частині на Театральній вулиці, де розташована 5-а авіаційна група 6955-ї авіабази.

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11 грудня до місцевих медичних закладів було госпіталізовано 26 російських військових, один загинув на місці. Пізніше з’явилася інформація про ще 15 поранених військовослужбовців. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA з посиланням на власні джерела.

Російська влада поки що не оприлюднила офіційні дані про кількість жертв та масштаби пошкоджень.

Нагадаємо, у російському Брянську дрони влучили по ракетному арсеналу.

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