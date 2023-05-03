5 головних правил фінансової грамотності: як керувати власним капіталом

Українці, на жаль, досі відстають у світовому рейтингу фінансової грамотності. Тому, ми пропонуємо декілька фундаментальних принципів, які кожен повинен дотримуватися, і які були розроблені студентами Факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

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Гроші потрібно вміти рахувати. Навіть якщо не потрібно враховувати кожну копійку, основні витрати повинні бути визначені. Здатність до планування заощаджень та контролю над витратами – найбільш корисні навички, які будуть корисні протягом життя; Доходи повинні перевищувати витрати. Незалежно від того, які є доходи, потрібно планувати витрати таким чином, щоб завжди була певна сума грошей на заощадження – мінімум 10% з кожного доходу повинні відкладатися; Фінансова подушка потрібна кожному. Заощадження дозволяють нам бути впевненими в складних ситуаціях життя. Фінансова подушка, що складається з грошей на 3-6 місяців витрат, допоможе уникнути страху в разі втрати роботи або провалу бізнесу; Гроші повинні приносити прибуток. Гроші повинні працювати і заробляти для нас. Регулярні заощадження з часом перетворюються на капітал, який можна інвестувати в різні активи та отримувати пасивний прибуток; Фінансове планування важливе. Кожна людина повинна планувати свій бюджет, щоб зрозуміти, чи не витрачається частина грошей марно. У цьому вам можуть допомогти спеціальні програми для ведення домашньої бухгалтерії, які можна встановити на комп’ютер чи смартфон.

Раніше ми писали про те, чому в народі не радять піднімати гроші, які знайшли на вулиці.

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