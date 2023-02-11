5 найкращих програм для вивчення іноземної мови онлайн

Кращі додатки та сайти для вивчення іноземної мови за допомогою смартфону чи онлайн

Якщо ви хочете ефективно вивчати нову мову, але у вас немає можливості займатись з вчителем, тоді програми для вивчення мов можуть значно полегшили процес вивчення іноземної мови. На відміну від веб-сайтів та сервісів, застосунки пропонують більш інтерактивний досвід.

Ці програми створено для різних потреб, можна як вивчати нову мову, так і покращувати свій рівень володіння мовою. Всі застосунки створені носіями мови, тому надають конкретний досвід навчання. Вони розроблені для адаптації до різних типів та стилів навчання, тому слід перевірити, який із підходів найбільше підходить саме для вас.

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Duolingo – популярний застосунок, який поєднав гейміфікацію та вивчення мови. За даними Expanded Ramblings, зараз у додатку 300 мільйонів користувачів. Програма проста у використанні, а курси створені носіями мови, тому вони не базуються на даних чи алгоритмах. Застосунок безкоштовний, але має тариф Duolingo Plus за 9,99 доларів, які додають безкоштовні уроки. Для вивчення доступно 25 мов; HelloTalk сприяє розмовній практиці та усуненню стресу, пов’язаного зі спілкуванням в реальному житті. Застосунок дозволяє користувачам підключатися до носіїв мови. Носії мови також хочуть рівномірно обмінюватися та вивчати вашу цільову мову, що підвищує залучення. Також там є чат, схожий на WhatsApp, який імітує його інтерфейс. Програма має також вбудовану функцію перекладу, яка може непросто перекласти слово, а й запропонувати пропущене слово; Mindsnacks виводить концепцію вивчення мови за допомогою ігор на інший рівень. У додатку доступний широкий список мов, а також ігри, призначені для вивчення граматики та словникового запасу на слух. Ви також зможете візуалізувати свій прогрес, оскільки додаток інтегрує можливості моніторингу. Також застосунок має приємне оформлення та інтерфейс; Bussu – це соціальний застосунок для вивчення мови, доступний в Інтернеті, на Android та iOS. Пдтримує 12 мов і є безкоштовним. Функціонал дозволяє вивчати слова, прості діалоги та запитання, пов’язані з розмовами. Крім того, діалоги записуються носіями мови, що наближає вас до досвіду вивчення мови. Придбавши підписку за 17 доларів на місяць, ви відкриваєте важливі функції, зокрема матеріали курсу; Babbel – це заснований у 2008 році сервіс на основі передплати. За словами LinguaLift, це платне використання Duolingo. Безкоштовна версія містить 40 курсів та не вимагає від вас жодних грошових вкладень. Кожне заняття починається з послідовного вивчення лексики за малюнками. Курси розроблені спеціально та адаптовані до рівня студентів, що дозволяє відповідним чином коригувати навчання. Застосунок допоможе вам продовжити вивчення мови, якщо ви вже почали, але зробили перерву.

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