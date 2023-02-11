5 лучших программ для изучения иностранного языка онлайн

Если вы хотите эффективно изучать новый язык, но у вас нет возможности заниматься с учителем, тогда программы для изучения языков могут значительно облегчить процесс изучения иностранного языка. В отличие от веб-сайтов и сервисов, приложения предлагают более интерактивный опыт.

Эти программы созданы для различных потребностей, можно как учить новый язык, так и улучшать свой уровень владения языком. Все приложения созданы носителями языка, поэтому дают конкретный опыт обучения. Они разработаны для адаптации к разным типам и стилям обучения, поэтому следует проверить, какой из подходов наиболее подходит именно для вас.

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Duolingo – популярное приложение, объединившее геймификацию и изучение языка. По данным Expanded Ramblings, сейчас в приложении 300 миллионов пользователей. Программа проста в использовании, а курсы созданы носителями языка, поэтому они не базируются на данных или алгоритмах. Приложение бесплатное, но имеет тариф Duolingo Plus за 9,99 долларов, которые добавляют бесплатные уроки. Для изучения доступно 25 языков; HelloTalk способствует разговорной практике и устранению стресса, связанного с общением в реальной жизни. Приложение позволяет пользователям подключаться к носителям языка. Носители языка также хотят равномерно обмениваться и изучать ваш целевой язык, повышающий привлечение. Также там есть чат, похожий на WhatsApp, имитирующий его интерфейс. Программа имеет также встроенную функцию перевода, которая может не просто перевести слово, но и предложить пропущенное слово; Mindsnacks выводит концепцию изучения языка с помощью игр на другой уровень. В приложении доступен широкий список языков, а также игры, предназначенные для изучения грамматики и словарного запаса на слух. Вы также сможете визуализировать свой прогресс, потому что приложение интегрирует возможности мониторинга. Также приложение имеет приятное оформление и интерфейс; Bussu – это социальное приложение для изучения языка, доступное в Интернете, на Android и iOS. Поддерживает 12 языков и является бесплатным. Функционал позволяет учить слова, простые диалоги и вопросы, связанные с разговорами. Кроме того, диалоги записываются носителями языка, что приближает вас к опыту изучения языка. Приобретая подписку за 17 долларов в месяц, вы открываете важные функции, в частности материалы курса; Babbel – это основанный в 2008 году сервис на основе подписки. По словам LinguaLift, это платное использование Duolingo. Бесплатная версия содержит 40 курсов и не требует никаких денежных вложений. Каждое занятие начинается с последовательного изучения лексики по рисункам. Курсы разработаны специально и адаптированы к уровню студентов, что позволяет соответствующим образом корректировать обучение. Приложение поможет вам продолжить изучение языка, если вы уже начали, но сделали перерыв.

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