7 найефективніших програм, які допоможуть навчитись друкувати швидко

Сучасний світ змушує нас здобувати нові навички, щоб працювати ефективніше. Тому багато людей хочуть навчитись друкувати швидше. На щастя, вивчення навички швидкого друку не повинно бути нудним, адже є ефективні онлайн ігри та застосунки, які можуть допомогти вам навчитися друкувати не дивлячись на клавіатуру, з високою точністю та швидкістю.

Навчання швидкому друку заощаджує час. Навіть якщо створення тексту не є вашою роботою, часто доводиться витрачати по декілька хвилин на написання листів, повідомлень тощо. Таких справ накопичується багато і менше часу залишається на іншу роботу.

Читайте також: Чи можна пити повторно кип'ячену воду

Тому деякі люди вирішують присвятити свій вільний час розвитку м’язової пам’яті для того, щоб отримати певні переваги у житті. Вивчення таких простих навичок, як швидкісний набір тексту, може значно покращити інші важливі сфери життя, зокрема управління часом і визначення пріоритетів. Це допомагає ефективніше виконувати завдання на роботі та в особистому житті, а також підвищує загальну продуктивність людини.

Відео дня

7 найефективніших ігор та застосунків для швидкого друку

Speed ​​Typing Online – онлайн-гра з набором тексту, яка дозволяє вам поринути у творчий і знайомий світ відомих книг, байок, пісень і навіть відточити свої навички введення тексту. Яскраво-синя рамка містить текст, який потім стає зеленим після точного натискання клавіш. Після закінчення таймера з’являється сторінка зі статистичними даними, яка показує кількість введених слів за хвилину, точність, правильні та неправильні записи та рівень помилок; Тренажер друку – ще одна онлайн-платформа, яка підходить для початківців, яким потрібні покрокові уроки. Вивчення клавіш на клавіатурі може заплутати, особливо тих, хто не настільки знайомий або не звик набирати текст на клавіатурі комп’ютера. Навчання з набору тексту містить колекцію покрокових посібників, які охоплюють тренування речень, ознайомлення з новими ключами в ході уроків, перевірки навичок і визначення труднощів, з якими стикається користувач під час введення конкретних слів або речень. Тренажер набору спеціально висвітлює унікальні функції в кожному уроці, включаючи розділ розминки, де користувач починає розвивати м’язову пам’ять і вчиться друкувати, не дивлячись на клавіатуру; TapTyping – Typing Trainer – оскільки використання смартфонів стало частиною нашого повсякденного життя, навчитися швидко друкувати на мобільному телефоні важливо не менш ніж друкувати на комп’ютері. Цей застосунок для набору тексту дозволяє користувачам тренуватися в дорозі. Застосунок дозволяє позмагатись з іншими користувачами у глобальній таблиці лідерів. У TapTyping можна перевірити свої навички, пройшовши розширені уроки. Ви зможете знайти свої помилки, переглядаючи теплову карту помахів ваших пальців; Most Dangerous Writing App – веб-сайт, який змушує ваші пальці друкувати так само швидко, як і ваші ідеї.Якщо ви зупинитесь більше ніж на 5 секунд, усе, що ви написали, повільно зникне з екрана. Сеанси розраховані на час від 3 хвилин до 20 хвилин або можуть складати від 75 до 1667 слів. Цей онлайн-додаток ідеально підходить для професійних авторів, щоб боротись з прокрастинацією. Також там є жорсткий режим – коли на екрані одночасно з’являється одна літера. Цей рівень не дозволяє вам бачити цілі слова, речення або навіть виправляти будь-які орфографічні чи граматичні помилки, доки таймер не закінчиться. Копіювати та вставляти не можна до кінця сеансу; Typing Cat – має список звичайних курсів набору тексту з можливістю спробувати інші складніші уроки, наприклад HTML. Навчитися вводити код – ще один цінний набір навичок, який варто додати. Застосунок допоможе ознайомитися з незвичними словосполученнями та розташуванням розділових знаків на клавіатурі, навіть якщо ви не пишете код. Курс кодування може бути важким навіть для набору тексту, але все це частина м’язової пам’яті. Відомо, що лише деякі люди насправді вчаться друкувати, дивлячись на реальну клавіатуру, тоді як більшість професіоналів інтуїтивно знаходить потрібні клавіші за допомогою м’язової пам’яті. Серед доступних курсів – EcmaScript 6, HTML 5 і CSS 3; ZType – гра, схожа на культову Space Invaders 70-х років, яка дозволяла вам стріляти в крихітних фіолетових і зелених інопланетян. Тепер її зробили грою для друкування з тією ж концепцією стрільби. Ztype працює хвилями – етапи, які потрібно пройти, але замість прибульців ви повинні ввести слова, перш ніж ракети знищать ваш корабель у нижній частині екрана. Час від часу з’являлися довші та складніші слова. Якщо їх не надрукувати за відведений час, серія літер розлетиться, як ракети; Daily Quote Typing – це одна з багатьох ігор, доступних на Wordgames.com – веб-сайті, який пропонує різноманітні ігри з набором тексту на різних рівнях залежно від вашого досвіду. За допомогою Daily Quote Typing користувачі можуть вводити надихаючі цитати відомих лідерів, винахідників і новаторів, таких як Марк Твен і Альберт Ейнштейн.

Дисципліна та терпіння навчать вас друкувати швидше. Тренуючись щодня та використовуючи ефективні ігри та програми, це лише питання часу. Тоді натискання клавіш стане інтуїтивним, а ваш мозок швидше адаптується до вивчення інших навичок.

Раніше ми писали про 5 корисних застосунків, які покращать якість вашого сну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!