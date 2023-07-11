5 місць у будинку, куди не варто ставити кімнатні рослини

Куди не можна ставити вазони вдома - що не можна тримати в спальні - чому не можна спати з квітами

Квітучі рослини цінуються за їх декоративний вигляд, а також за аромат, що наповнює будинок. Щоб вони прослужили довго та насолоджувалися гарним цвітінням, важливо знати, де їх розмістити.

Справді, деяких місць слід уникати через протяги або слабке освітлення. А інші навіть мають алергенний потенціал, і в цьому випадку їх бажано тримати за межами спальні. З усім тим, відкрийте для себе 5 місць у будинку, де ці рослини не повинні зберігатись.

Як пише Sante Plus, перш ніж завести нову квітучу рослину у свій будинок, важливо знати її потреби, особливо у світлі та теплі, і, перш за все, з'ясувати, чи може вона викликати алергію або бути токсичною.

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Де тримати квітучі рослини вдома?

Кімнатні рослини не ростуть усюди в будинку. Справді, деякі з них можуть не зацвісти, якщо їх помістити у погано освітлені місця. Інші ж можуть викликати алергію або бути токсичними для дітей чи домашніх тварин. Проте ось 5 місць у будинку, де їх не слід тримати.

1. Біля вікна. Деякі квіткові рослини не витривалі, тобто не витримують холоду та морозу. Падіння температури дійсно може викликати у них термічний шок і зробити листя жовтим.

Деякі рослини можуть навіть засохнути або замерзнути, якщо їхнє листя торкнеться холодного вікна, особливо взимку. Ось чому краще тримати холодні кімнатні рослини подалі від вікна, особливо взимку, коли температура падає.

2. На шафі чи високій полиці. Розміщення кімнатних рослин високо, наприклад, на високій полиці або на шафі, може не підходити для всіх кольорів, особливо для тих, які потребують освітлення для росту та цвітіння. У цьому випадку краще тримати рослини в місці, схильному до впливу сонячних променів.

3. Біля дверей. Ваші квітучі рослини можуть не цвісти, якщо ви тримаєте їх біля дверного отвору. Вони дійсно могли страждати від протягів, крім нестачі світла.

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4. В спальні. Якщо деякі рослини ефективні для поліпшення сну завдяки своїм властивостям, що очищають, але інших краще уникати в спальні.

Дійсно, бажано уникати рослин з дуже запашними квітами, тому що їх сильний запах може порушити сон. Деякі квітучі рослини можуть навіть викликати алергію. Це також стосується амариліса, який токсичний для дітей, або навіть хризантеми, яка не тільки викликає алергію, а й викликає роздратування. Контакт із цією квіткою може призвести до алергічного контактного дерматиту.

Ви можете замінити ці квіти на зелені рослини, які мають особливість для очищення навколишнього повітря від токсинів, таких як бензол або формальдегід. Особливо це стосується плюща, сансевієрії чи драконового дерева.

5. У межах досяжності свійських тварин чи дітей. Деякі квітучі рослини є отруйними для домашніх тварин і не повинні зберігатися в місцях, доступних для вашої кішки або собаки. Це стосується азалій, цикламенів, амарилісів, хризантем та гіацинтів.

Проковтування отруйної квітки може викликати у вашого вихованця блювання, діарею, рясне слиновиділення, тремор або судоми. Якщо ви помітили ці симптоми у своєї кішки або собаки, не намагайтеся викликати блювання і негайно зверніться до ветеринара.

Якщо ви все ж таки хочете мати вдома квітучі рослини, ви можете зупинити свій вибір на нешкідливих для вашого вихованця кольорах, таких як календули, петунії або навіть деякі сорти орхідей.

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