5 основних помилок, чому рвуться і липнуть млинці

Рецепт млинців досить простий, але ставлення господарок до цієї страви неоднозначне. Одні переконані, що випікання – проста і приємна справа, а інші дивуються, чому млинці починають прилипати до сковороди, рвуться під час приготування, і не люблять витрачати на них час. Ми впевнені – навчитися готувати ідеальні млинці може кожна господиня. Важливо тільки зрозуміти, що робити, якщо млинці рвуться на сковороді і як виправити це у майбутньому.

1. Неправильний вибір борошна для тіста

Млинці можуть придбати ламкість і в тому випадку, якщо ви вирішите використовувати прострочену або борошно низької якості. Також до невдалого результату призведе застосування безглютенового борошна. Причина - нестача клейковини. Оптимальною для приготування млинців вважається пшеничне борошно вищого ґатунку.

2. Надлишок яєць

Курячі яйця для млинців – один із ключових інгредієнтів. Однак у тісто їх потрібно додавати обережно. Багато кулінарів-початківців вважають, що чим більше яєць, тим краще. Але це твердження помилкове. Надлишок яєчного білка може призвести до того, що млинці вийдуть "гумовими", а полежавши кілька годин, зовсім засохнуть. Пам'ятайте, що оптимальна кількість яєць на 500 мл молока – лише 2 шт.

3. Відсутність кисломолочних продуктів

Якщо при замісі тесту використовувати звичайну воду, млинці вже в процесі випікання почнуть кришитися по краях. Рекомендуємо додавати в тісто молоко, кефір або кисле молоко. Завдяки кисломолочним продуктам підвищеної жирності (2,5–5%) млинці завжди будуть ніжними.

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4. Неправильний посуд

Вибір сковороди для випікання млинців також має велике значення. Якщо посуд неякісний, з тонким дном або пошкодженим покриттям, то його для приготування використовувати не варто - млинці з високою ймовірністю підгорять. Краще взяти сковороду з товстим дном, яка забезпечить рівномірний розподіл нагріву по всій поверхні. Відмінним варіантом стане чавунна сковорода. Млинці, приготовлені на ній, добре пропікаються і вийдуть м'якими.

5. Поспіх

Чому млинці часто виходять сухі? Через банальний поспіх. Багато недосвідчених господинь, замісивши тісто, відразу поспішають пустити його в справу. Але це велика помилка. Готове тісто млинця потрібно залишати на 20-25 хвилин відпочити при кімнатній температурі. За цей час борошно віддасть свою клейкість решті інгредієнтів. В результаті млинці набудуть еластичність і залишаться м'якими навіть у холодному вигляді.

Порада: як перевертати млинці

Важливу роль грає правильне перевертання. Перевертайте тільки тоді, коли по краях млинця з'явилася рум'яна скоринка. Спроба робити це раніше, швидше за все, призведе до його розриву. Використовуючи лопатку, акуратно відокремте млинець від сковорідки з усіх боків. Переверніть його на інший бік лише тоді, коли він повністю відокремиться від дна.

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